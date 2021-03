Dimamo a pierdut la scor amicalul din Ucraina, dar a micşorat datoria pentru licenţă! Suma de care mai are nevoie

În timpul partidei de la Kiev, suporterii-acţionari ai FC Dinamo au anunţat, pe pagina de Facebook Peluza Cătălin Hîldan-Dinamo, că mai sunt necesari 110.000 de euro pentru licenţă. „CÂINILOR, AM COBORÂT DATORIA PENTRU LICENŢĂ PÂNĂ LA 110.000€. Am pornit de la o datorie de 1.200.000€ şi am reuşit să plătim 91% din această sumă într-un timp record”, au scris dinamoviştii pe reţeaua de socializare.

Termenul limită pentru strângerea banilor era 31 martie, dar cluburile au primit o dispensă din partea Comitetului Executiv, care a modificat procesul de licenţiere, un procent de până la 15% al restanţelor putând fi achitat până pe data de 30 iunie 2021.

Meciul amical cu Dinamo Kiev a fost la discreţia gazdelor, care s-au impus la scor de neprezentare prin golurile reuşite de Clayton ’22, Lednev ’41 şi Khondak ‘90+1.

Dinamo Bucureşti, echipa de start:

Mitrovic - Sorescu, Ehmann, Bejan, Grigore - Creţu, Răuţă, Stan - Moldoveanu, Blejdea, Fabbrini.