De ce a plecat Messi de la Barcelona: Preşedintele clubului a explicat totul în faţa presei

Laporta a câştigat alegerile, dar Messi pleacă. Aşadar, şi în fotbal, ca şi în politică, promisiunile electorale sunt date uitării. Doar că, de această dată, Laporta a venit în faţa presei şi a explicat, detaliat, de ce a eşuat în tentativa sa de a prelungi contractul lui Leo. Mai ales că acesta a acceptat şi o micşorare salarială de 50%. Digi Sport a redat cele mai importante declaraţii ale lui Laporta din care reies două lucruri:

1. Situaţia clubului Barcelona e dezastruoasă din punct de vedere financiar.

2. Într-adevăr, plafonul salarial impus de Liga Spaniolă de Fotbal a reprezentat un împediment în calea prelungirii contractului lui Messi, aşa cum s-a spus, încă de joi seară.

Ce a declarat Juan Laporta?

*Am venit aici să explic situaţia în care am ajuns în negocierile cu Leo Messi. Aş fi vrut să fiu aici cu Messi, în faţa dumneavoastră, dar trebuie să trăim în lumea reală. Fără contractul lui Messi, plafonul salarial ajunge la 95% din cheltuieli. Cu salariul lui Messi, ar fi ajuns la 110%.

*Regulile Ligii Profesioniste sunt dictate de fair-play-ul financiar. Ştiam această situaţie, atunci când am venit aici, dar după audit am aflat că cifrele sunt mult mai rele decât ni s-a spus iniţial. Pierderile clubului sunt mult mai mari decât credeam. Actualele contracte formează o masă salarială uriaşă, iar totul e legat de fair-play-ul financiar. Din acest motiv, n-am putut să ne încadrăm în fair-play-ul financiar cu contractul lui Messi.

*Am trecut prin mai multe etape în negocierile cu Messi. El a fost mereu prezent la negocieri şi a încercat să uşureze lucrurile. Prima ofertă a fost să-i plătim salariul pe doi ani, în decursul a cinci ani. La Liga ne-a presat, deoarece trebuie să respectăm anumite norme. Apoi, ne-am înţeles asupra unui contract pe 2 ani, voiam să începem era post-Messi după doi ani, nu acum. Cu toţii voiam să ne mai bucurăm de magia lui Messi. După ce comisiile din La Liga au analizat ofertele noastre, s-a constatat că nu ne încadram în fair-play-ul financiar.

*Pentru a ne încadra în regulile fair-play-ul financiar, ar fi trebuit să acceptăm acordul financiar propus de Ligă şi să ipotecăm drepturile de televizare pentru următorii 15 ani. Nu pot lua o decizie care va afecta clubul în următorii 15 ani! Clubul are peste 100 de ani şi e deasupra tuturor, chiar şi deasupra celui mai bun jucător din lume.

*Îi vom mulţumi mereu lui Messi pentru ce a făcut aici, dar clubul vine înaintea oricui. Când am înţeles care e situaţia reală, am înţeles că nu putem pune clubul într-o situaţie riscantă. Singura variantă prin care Messi putea semna ar fi fost să acceptăm oferta Ligii, dar această operaţiune ar fi pus clubul în pericol în următorii 15 ani. Nu puteam face asta! Messi a vrut să stea, noi am vrut să-l păstrăm.

*Trebuie să ne supunem regulilor. Poate că regulile ar putea să fie mai flexibile, dar asta nu e o scuză. Am fost nevoiţi să ne descurcăm cu moştenirea grea pe care am primit-o. Messi trebuie felicitat, rădăcinile lui sunt în Barcelona, iar eu unul sunt foarte trist că s-a ajuns aici.

*Messi a avut cel mai mare succes din istoria clubului. A fost un jucător de referinţă pentru cea mai frumoasă eră din istoria clubului. O nouă eră începe acum, în istoria vom avea „înainte de Messi“ şi „după Messi“. Ne-a adus multă bucurie şi trebuie să-i fim recunoscători.

