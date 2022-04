Daniel Onoriu, despre medicii turci care l-au operat: „Şi-au dat seama că aveam probleme. Au ascuns asta ca să-mi ia banii”

Daniel Onoriu (44 de ani) a suferit o intervenţie de micşorare a stomacului. Ceea ce trebuia să fie o banală operaţie s-a transformat într-un coşmar soldat cu 55 de zile de comă şi peste 100 de zile de spitalizare. Acum se recuperează, dar nu va mai pilota niciodată.

După luni de suferinţe, daniel a fost prezent într-o emisiune televizată unde a vorbit despre tot ceea ce i s-a întâmplat.

„Eu am avut 114 kilograme înainte de operaţie. Am avut prieteni care au avut şi 140-150. Au făcut operaţie ca să slăbească. M-au încurajat. Şi am făcut operaţia şi uite că din toţi oamenii pe care îi cunosc, tocmai mie mi s-a întâmplat să stau 55 de zile în comă şi peste 100 de zile internat în spital. Voiam eu, pentru mine, eu am fost sportiv, nu mă suportam gras, nu îmi plăcea de mine", spune Daniel Onoriu, citat de Click