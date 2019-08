Reacţie suburbană a lui Becali după demisia lui Andone: „Nu poate, săracul” Fostul cioban şi-a ridicat singur osanale

Antrenorul a făcut mai multe declaraţii usturătoare la adresa patronului echipei, Gigi Becali, iar acesta nu a rămas dator.

Imediat după ce a fost informat de plecarea tehnicianului, afaceristul a avut un discurs decent la adresa lui Andone "Eu o văd ca demnitate, omul are bun simţ şi a plecat. Îmi pare rău de el, că e om de calitate, dar era pălăria prea mare pentru el, n-ai ce să faci", a spus Becali, la ProX.

După ce i s-a transmis la Digisport că Andone l-a acuzat că din cauza lui nu a putut face nimic la echipă, Becali a luat foc. "Eu credeam că are bun simţ şi e băiat de calitate, dar acum mai şi vorbeşte aiurea. Am decis eu antrenamentele, am decis eu să facă ruptură musculară jucătorii? Dacă 9 jucători fac ruptură musculară, sunt eu vinovat? Le-am făcut eu anternamentele, am venit eu vreodată la antrenamente să spun cum se face? Bate câmpii!. Problema mea e antrenorul acum? Problema mea e echipa. Am decis ca Man să nu joace. Nu trebuie să joace, i-am făcut analizele. El nu ştia că nu mai poate să stea? Apreciez că are bun simţ. Dacă nu te ascultă jucătorii.... El nu poate, săracul", a spus Becali la Digi Sport Special.