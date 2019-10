Simona Halep, despre Bianca Andreescu: „E uimitor ce a făcut“ Cum a caracterizat meciul lor de la Turneul Campioanelor

"Bianca Andreescu a avut un sezon excelent, după ce a câştigat primul ei turneu de Grand Slam, US Open, la doar 19 ani. Abia aştept s-o întâlnesc, sunt entuziasmată. Va fi o mare provocare pentru mine fiindcă anul acesta a fost unul cu suişuri şi coborâşuri. Am atins apogeul în timpul turneului de la Wimbledonul, dar restul sezonului nu a fost grozav. Nu mă gândesc la a câştiga sau la a pierde, vreau doar să pot juca", a spus Simona Halep, la conferinţa de presă.



Simona Halep a avut numai cuvinte de laudă la adresa adversarei pe care o va întâlni luni în premieră. "E uimitor ceea ce a făcut. Să câştigi un turneu de Grand Slam la doar 19 ani, să evoluezi în doar câteva competiţii şi să le câştigi şi pe alea, e un lucru foarte, foarte bun. A meritat, a jucat foarte bine", a mai spus jucătoarea născută la Constanţa.







Meciul dintre Simona Halep şi BIanca Andreescu va avea loc luni, 28 octombrie, de la ora 14:00, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 2.