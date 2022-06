Culmea tupeului: Discurs halucinant la televizor, după ce România a ajuns ciuca bătăilor

La două luni după ce, potrivit spuselor lui Răzvan Burleanu, fotbalul românesc a transmis un mesaj de unitate, realegându-l în fruntea FRF cu unanimitate de voturi, şi echipele naţionale au transmis un mesaj: „Suntem ciuca bătăilor“.

Seria înfrângerilor pe bandă a fost deschisă de naţionala mare şi încheiată, în genunchi, de reprezentativa Under 19. După dezastrul din Liga Naţiunilor, unde obiectivul declarat, în momentul prezentării lui Edward Iordănescu a fost locul 1, a venit parcursul dezolant de la Europeanul Under 19. Adică, întrecerea în care federaţia şi-a pus toate speranţele. Planul era următorul: cu o clasare între primele cinci, puştii pregătiţi de Adrian Văsâi (57 de ani) ar fi prins Mondialul Under 20 de anul viitor, în Indonezia. Ar fi fost o performanţă nemaiîntâlnită pentru România din 1981. Şi ar fi fost „fluturată“ în faţa presei de conducerea federaţiei, după eşecurile primei reprezentative.

Din păcate, nici măcar acest obiectiv n-a fost atins. Mai mult, tricolorii mici s-au clasat pe ultimul loc, 8 din 8, la Europeanul găzduit de Slovacia, cu trei înfrângeri în trei meciuri! Ultimul eşec, cu Slovacia Under 19, a venit după o prestaţie dezolantă care l-a revoltat şi pe Gică Popescu (foto). Acesta a fost prezent în tribunele stadionului de la Trnava pentru a vedea evoluţia fiului său, Nicolas (19 ani). La o zi după meci, „Baciul“, într-o intervenţie la emisiunea „Ora Exactă în Sport“, difuzată de Pro Arena, s-a arătat şocat de tactica fricoasă aleasă de România Under 19 în faţa unui adversar inferior.

„La urma urmei, a fost vorba de Slovacia, o echipă care nu excela din punct de vedere individual. Dacă refuzăm jocul şi băgăm în teren toţi fundaşii pe care îi avem în lot, asta se întâmplă. Prea multă frică arătată. S-a pierdut o mare oportunitate de a fi după 41 de ani la o competiţie importantă. Dar e complicat să faci rezultate, atât timp cât mentalitatea pe care o ai e fricoasă, superdefensivă. E de apreciat că am fost între primele opt echipe ale Europei la Under 19, dar eu rămân cu senzaţia că am fost mult prea fricoşi. Dacă nu-i învăţăm pe copii să aibă personalitate, e greu să le ceri celor de la naţionala mare să joace fără frică. Dacă nu-i înveţi la vârsta junioratului, când să-i înveţi? Abordarea a fost greşită la Under 19. A fost prea multă calitate în acest lot de 2003, de ce nu-i laşi să joace mai ofensiv? Nu aşa se fac rezultate! Mi s-a părut foarte ciudat. De ce să refuzi jocul? A fost o atitudine excesiv de fricoasă de la începutul competiţiei“, a spus Gică Popescu, la Pro Arena.

Stoichiţă: „Cum să fie lună neagră?!“

La câteva minute după intervenţia fostului căpitan al României, prin telefon a intrat şi Mihai Stoichiţă, aflat cu România Under 19 în Slovacia. De altfel, în timpul partidei din ultima rundă, din tribune s-a auzit, în mod repetat, vocea lui „Lippi“, dând indicaţii tactice!

Când a început să vorbească la Pro Arena, Stoichiţă era foarte bine dispus, şocându-i pe cei aflaţi în studio, printre care şi fostul internaţional, Ciprian Marica (foto). Când acesta, dar şi moderatorul emisiunii, Cristian Pintea, i-au atras atenţia oficialului FRF că, totuşi, entuziasmul său vine după o lună în care România a fost ciuca bătăilor la fotbal, şeful Comisiei Tehnice s-a enervat. Şi, pe un ton agresiv, a rostit nişte declaraţii bulversante până când legătura s-a întrerupt!

„Cum să greşim la federaţie? La juniori, tineret, luaţi o statistică, uitaţi-vă acolo ce calificări sunt la Campionatele Europene. N-are sens să dezvolt subiectul ăsta. Domnul Burleanu asigură dezvoltarea fotbalului românesc, competiţii, educaţie... Ce reproş să fie la nivel de administraţie? A crescut numărul de competiţii. Cu ce se puteau face terenurile pentru copii în ţară, la Botoşani... Cu fonduri de la federaţie şi de la primării. S-au livrat aparate de monitorizare. Sunt prea puţin ştiute. Cum să fie lună negră, când te prezinţi la Campionatul European? E cam mult. Nu poate fi o lună neagră. Pentru naţionala mare, da. Dar pentru cei de la juniori nu e o lună neagră. Am ajuns la European şi am jucat de la egal la egal cu Franţa şi Italia şi am pierdut din întâmplare cu ţara gazdă. Cum să fie o lună neagră?“, a fost replica lui Stoichiţă din care reiese că actuala federaţie merită felicitări!

Am văzut că într-un comunicat federaţia spunea că nu acceptă mediocritatea. Păi, ce mediocritate? Noi suntem sub nivelul mării! Ciprian Marica fost internaţional

România, în Liga Naţiunilor, ediţia 2022-2023

*4 iunie: Muntenegru – România 2-0

*7 iunie: Bosnia – România 1-0

*11 iunie: România – Finlanda 1-0

*14 iunie: România – Muntenegru 0-3

Clasament, Liga B a Naţiunilor, grupa a 3-a

1. Bosnia 4 2 2 0 6-4 8

2. Muntenegru 4 2 1 1 6-3 7

3. Finlanda 4 1 1 2 5-5 4

4. România 4 1 0 3 1-6 3

Locul 1 promovează în Liga A, iar locul 4 retrogradează în Liga C.





Româna U19, la Europeanul din Slovacia

*18 iunie: Italia U19 – România U19 2-1

*21 iunie: România U19 – Franţa U19 1-2

*24 iunie: Slovacia U19 – România U19 1-0

Clasament, U19 Euro 2022, grupa A

1. Franţa U19 3 3 0 0 11-2 9

2. Italia U19 3 2 0 1 4-5 6

3. Slovacia U19 3 1 0 2 1-6 3

4. România U19 3 0 0 3 2-5 0