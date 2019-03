CSM Bucureşti renunţă la jucătoarea ei cea mai experimentată: Cu cine va fi înlocuită Paula Ungureanu din vară

CSM Bucureşti va arăta cu totul altfel, începând din sezonul viitor! Până acum, s-a confirmat o listă stufoasă cu veniri, ceea ce înseamnă că se va renunţa la multe handbaliste aflate acum în lot.





Printre ele se numără şi portarul Paula Ungureanu (38 de ani), care a ajuns la CSM Bucureşti în 2016. Alături de „tigroaice“, Ungureanu a câştigat două titluri naţionale (2017, 2018), două Cupe ale României (2017, 2018), o Supercupă a României (2017) şi două medalii de bronz în Liga Campionilor (2017, 2018).





„Se încheie o etapă frumoasă a carierei mele, de care sunt foarte mândră. Am decis că este momentul să mă îndrept către un alt proiect, însă, cum este şi firesc, CSM Bucureşti va rămâne parte din inima mea. Vreau să le mulţumesc tuturor oamenilor cu care am lucrat aici şi fanilor echipei, pentru că ne-au făcut mereu să simţim că sunt plusul de care orice formaţie are nevoie!“, a declarat Paula Ungureanu.





Din vară, aceasta va fi înlocuită cu Denisa Dedu, care va ajunge la formaţia din Capitală de la Siofok, în Ungaria. Pe lista de achiziţii a CSM-ului se mai află: Crina Pintea, Nora Mork, Gabriela Perianu, Laura Chiper, Andreea Klikovac, Linea Torstensson şi Carmen Martin.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: