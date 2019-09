Săpunaru, precizări în privinţa retragerii de la naţională. De ce este dezamăgit de selecţioner şi ce reproşuri îi aduce

La doar o zi după ce şi-a anunţat retragerea definitivă din echipa naţională, Cristi Sapunaru a venit cu explicaţii privind acestă decizie.

Conform declaraţiilor făcute pentru gsp.ro, jucătorul lui Denizlispor a fost dezamăgit de faptul că selecţionerul României, Cosmin Contra, nu l-a convocat la echipă pentru dubla cu Spania şi Malta şi nici nu i-a oferit vreo explicaţie pentru hotărârea luată.



"Ce să mai spun?! S-a terminat un capitol frumos din viaţa mea. În niciun caz nu mă gândeam să renunţ la echipa naţională înainte de aceste meciuri (n.r. meciurile cu Spania şi Malta din preliminariile pentru Euro 2020). Dar nu m-a sunat nimeni de la naţională să îmi spună ceva, să îmi explice de ce nu am fost convocat. Am jucat 36 de meciuri pentru România şi de 11 ori am fost căpitan.



Eu zic că nu e puţin lucru şi sunt mândru de asta. Aş mai fi purtat banderola, dacă nu se considera că sunt prea bătrân. De aceea am luat această decizie. Probabil se doreşte o întinerire a lotului şi chiar mă bucur pentru aceşti jucători de perspectivă care vin la lot", a spus Cristi Săpunaru pentru sursa citată.

