Craiova şi-a vândut cel mai bun fotbalist: Prima declaraţie dată de Alexandru Mitriţă după ce a ajuns la New York

Ceea ce s-a vehiculat în ultimele zile s-a şi oficializat astăzi: Alexandru Mitriţă va evolua în noul sezon de MLS care va începe la 2 martie.

Mutarea a fost anunţată de pagina de Twitter a celor de la New York FC, formaţie care a plătit în jur de trei milioane de euro pentru achiziţionarea lui Mitriţă.

„Sunt foarte fericit să fac parte din acesta echipă şi abia aştept să încep să joc. E o mare plăcere pentru mine şi voi da tot ce am mai bun pentru a juca la un nivel înalt. Vreau să fac mândri pe toţi cei care au crezut în mine! Ştiu că găsesc aici un grup bun şi că am venit la un club unde jucătorii tineri se pot dezvolta. Echipa are un antrenor bun, cu experienţă“, a declarat Mitriţă pentru site-ul clubului la care tocmai a ajuns.

Fotbalistul român a fost caracterizat şi de antrenorul americanilor, Domenec Torrent: „Suntem foarte fericiţi că Alexandru a semnat, era una dintre principalele noastre ţinte, e foarte periculos în atac, mai ales în duelurile unu contra unu. A avut un sezon extraordinar în România, are experienţă şi în Europa. Ştim că poate deveni un lider al atacului nostru“.

