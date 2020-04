Coronavirus l-a „legat“ de toaletă: „Am avut diaree zi de zi!“. Un american şi-a povestit calvarul

Se spune că cele mai des întâlnite simptome în cazul celor care iau coronavirus sunt febra şi tusea seacă. Există însă şi alte simptome care apar rar şi foarte rar, dar care trebuie să fie luate în seamă, în cazul în care situaţia persistă. Vorbim despre nas infundat, durere în gât şi diaree.





De această ultima problemă a avut parte americanul Patrick McEnroe (53 de ani), fratele fostului mare jucător de tenis, John McEnroe. Într-un interviu acordat pentru Sky Sports şi preluat de Digi Sport, fostul căpitan-nejucător al echipei de Cupa Davis a Statelor Unite a explicat prin ce a trecut, după ce a luat coronavirus.





Ce a spus Patrick McEnroe?





*La început, mă simţeam puţin mai obosit, dar am crezut că e provocată acea stare din cauza faptului că am început să alerg mai mult. Apoi, am început să am zi de zi diaree, mi-am dat seama că e ceva în neregulă. I-am cerut soţiei să-mi ia temperatura şi aveam 38, dar ulterior au început durerile mari.





*Noroc că avem amenajată, la subsolul casei, o cameră cu toaletă, unde m-am izolat în urmă cu două săptămâni.





*Am făcut testul abia după o săptămână şi am ieşit pozitiv. Apoi, am respectat toate regulile de distanţare socială, soţia mea a fost minunată în această perioadă, la fel ca şi cei trei copii. M-a ajutat mult afecţiunea generată de căţelul meu şi filmele pe Netflix. Medicii îmi spun că sunt bine.