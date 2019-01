Cornel Dinu, dezvăluiri bombă despre transferul lui Mutu la Inter. Italienii au plătit 6,5 milioane de dolari, la Dinamo au ajuns doar 0,7. Cât a fost şpaga lui

Dinu spune că a aflat din două surse diferite, de la oameni din anturajul clubului italian şi de la un bun prieten devenit înalt ofiţer şi şef de direcţie în MI, că suma plătită de Inter a fost de 6.5 milioane de dolari, asta în ciuda faptului că Mutu avea o clauză de transfer era de doar 2 milioane.



"Am aflat de pe la Inter Milano, de la "ochii şi timpanele lor", dar şi de acasă. Un bun prieten din Târgovişte devenit înalt ofiţer şi şef de direcţie în MI, aflat în relaţii fireşti cu serviciile noastre de informaţii, m-a întrebat dacă ştiu cât a costat Mutu şi mi-a spus: "Cornele, ştim de la "SISDE" că s-au luat de fapt 6,5 milioane de dolari de la Inter. (...) S-a apreciat că din toţi jucătorii transferaţi în acea perioadă de Dinamo numai o treime a intrat în vistieria clubului. Şi când văd tot pe unii lacomi şi apucaţi spunând chiar recent că transferurile de jucători au fost benefice pentru fotbalul nostru! Poate erau dacă se făceau cu cât se percepe normal în această lume care suge fotbalul, cu 12-14 la sută, nu cu 200 la sută comision. Când te gândeşti că Dinamo a rămas cu doar cu 700.000 de dolari din grila de transfer de 2 milioane.", a spus fostul antrenor.



Cel poreclit 'procurorul' a povestit şi cum au ajuns la soţia sa 100.000 de dolari din acel transfer răsunător. Eram la sfârşit de decembrie la Roma, deci trecuse peste o lună de la transfer, împreună cu soţia mea, Silvia, Dumnezeu să o ierte, pentru jubileul de la Vatican. Am văzut-o că plătea dintr-un teanc de dolari aşa că am întrebat-o: "De unde pricopseala, Silvioara? Că de la mine sunt prea subţire: Mi-a spus: Eh, mi i-a adus mie Victor (n.r. Victor Becali) acum câteva zile. Ştia că tu nu primeşti. Am acceptat ştiind că eşti prieten cu el, cu argumentul că tu l-ai creat pe Mutu şi îi meriţi", a mai povestit Cornel DInu pentru sursa citată