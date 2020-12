Continuă crucificarea lui Colţescu: „Ne-am săturat de rasism! Trebuie să facem un exemplu din el“

Turcii au văzut negru în faţa ochilor pe „Parc des Princes“. Prima dată, din cauza lui Sebastian Colţescu, iar a doua oară din cauza rezultatului cu care au fost zdrobiţi de francezi, scor 5-1.

La finalul partidei care a declanşat un scandal planetar, după o exagerare incredibilă, după cum „Adevărul“ a explicat aici, Sebastian Colţescu a rămas în centrul atenţiei. Iar asta pentru că, după cum se poate vedea mai jos, s-a vorbit, aproape exclusiv, despre formularea folosită de arbitrul craiovean, „ăla negru“, în timp ce fotbalul şi rezultatul de pe teren aproape că nici n-au mai contat.

Ce s-a spus după PSG - Istanbul Başakşehir?

*Neymar (atacant PSG): Ceea ce s-a întâmplat marţi e inacceptabil. În vremurile noastre, nu mai putem accepta acest gen de lucruri, să facem diferenţe între oameni din cauza culorii pielii, a rasei. Rasismul nu-şi mai are locul în fotbal şi nici în viaţă, nici în orice alt sport. Rasismul nu-şi mai are locul în lume. Atitudinea noastră de marţi, pentru mine, a fost perfectă. Uneori, când e prea mult, trebuie să faci ceva ca să schimbi lumea un pic. A fost greu, dat am acceptat cu toţii. Noi am decis să facem acest lucru împreună (n.r. - părăsirea terenului, marţi seară), iar pentru mine a fost cea mai bună alegere.

*Kylian Mbappe (atacant PSG): Sunt mândru de ceea ce am făcut marţi. S-au spus multe, dar cele mai importante lucruri sunt faptele. Ne-am săturat de rasism şi nu vrem să mai trecem prin aşa ceva vreodată. Suntem toţi oameni, iar ceea ce s-a întâmplat a fost intolerabil. Oamenii s-au săturat şi ceva trebuia făcut. N-am fost dezamăgiţi că nu am putut juca. Noi am luat acea decizie şi suntem mândri. Dacă am fi lăsat lucrurile aşa, oamenii ar fi crezut că un lucru normal, însă nu ar trebui să fie.

*Marco Veratti (mijlocaş PSG): Suntem urmăriţi de milioane de oameni şi trebuie să fim exemple. Am făcut o mişcare puţin cam drastică în a decide să nu jucăm cu cealaltă echipă. Al patrulea arbitru (n.r. - Sebastian Colţescu) ar trebui să fie pedepsit. Trebuie dat un exemplu tuturor şi lucrurile trebuie să se schimbe. Vom încerca să fim mai mult să ne conducem prin exemplu în viitor. A făcut o greşeală, trebuie pedepsit indiferent de oricine ar fi. Marţi seară, n-au fost condiţii pentru a termina jocul.

*Okan Buruk (antrenor Istanbul Başakşehir): Al patrulea arbitru (n.r. - Sebastian Colţescu) i-a spus lui Pierre Webo un cuvânt inacceptabil. Centralul (n.r. - Ovidiu Haţegan) ar fi trebuit să se ocupe de situaţie, dar n-a fost cazul. A trebuit să arătăm că suntem alături de Webo. Jucătorii sunt toţi uniţi: Demba Ba, Neymar, Mbappe... Decizia de a opri meciul a fost luată de jucători...Unii n-au vrut să se întoarce pe teren. Suntem o echipă, rămânem uniţi. UEFA a făcut ceva bun, dând posibilitatea de a juca meciul a doua zi. Pierre Webo a fost trist. L-am susţinut, echipa a fost lângă el. Dar altcineva e cel care ar fi trebuit să se fi simţit rău. E persoana care a spus acele cuvinte urâte. El e vinovatul (n.r. - Sebastian Colţescu). Am arătat că suntem toţi împreună. Trebuie să arătăm că putem trăi împreună, umanitatea e mai importantă. Nu există nicio problemă între Turcia şi România. E vina unei persoane, nu a unei ţări întregi.

