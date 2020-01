Conor McGregor, dezlănţuit la revenirea în „cuşcă“: şi-a făcut KO adversarul cu 27 de lovituri în 40 de secunde! VIDEO

Deşi specialiştii anticipau o luptă strânsă, McGregor l-a umplut de sânge pe Cerrone încă de la prima lovitură. Cu nasul spart, americanul a căzut secerat după încă o lovitură năprasnică de picior al lui McGregor, irlandezul năpustindu-se asupra sa cu o ploaie de pumni, înainte ca arbitrul să oprească meciul.

Cel mai important star UFC al ultimilor ani îşi anunţase retragerea în martie 2019, după 11 sezoane în circuit, având milioane de susţinători şi, la vremea resepctivă, 4 lupte în Top 6 cele mai bine vândute gale ale francizei. McGregor a făcut uitată înfrângerea categorică de la despărţirea de UFC, din octombrie 2018, în faţa lui Khabib Nurmagomedov. Irlandezul s-a lăudat singur la finalul galei.

„Am prins o lovitură bună. Irlanda, baby! Mă simt foarte bine că am revenit. Am făcut istorie în seara asta: sunt primul luptător de UFC care are victorii prin KO la trei categorii diferite. Sunt în formă. Diseară petrec si stau cu familia, apoi voi reveni la antrenamente”, a declarat McGregor.