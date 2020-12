Colţescu, apărat de foşti jucători de culoare, distrus în propria ţară: „S-a dus la un dineu şi a tras vânturi“

Scandalul de la Paris a umbrit întreaga etapă din Liga Campionilor! Practic, toate meciurile din ultima rundă, programate pentru marţi seară, au fost trecute în plan secund.

Planeta fotbalului s-a ocupat, timp de mai multe ore, de un singur subiect: Sebastian Colţescu! „Adevărul“ redă, în rândurile de mai jos, cele mai importante reacţii, care au venit din toate colţurile lumii.

Cine i-a sărit în ajutor?

*John Barnes (fost fotbalist Liverpool): Dacă sunt singura persoană albă dintr-o cameră sau dintr-un grup, cum altfel poţi să descrii singura persoană albă sau neagră dintr-un grup? Dacă există cinci antrenori negri şi un antrenor alb, el (n.r. - Colţescu) ar spune „cel alb“. Ce altceva ar putea sau ar trebui să spună? Arbitrul (n.r. - Ovidiu Haţegan) nu ştie pe cine să sancţioneze, al patrulea oficial (n.r. - Sebastian Colţescu) trebuie să-i spună arbitrului spre cine să se ducă, aşa că îi spune să se ducă spre „cel negru“. Apoi, arbitrul (n.r. - Ovidiu Haţegan) îl poate întreba numele şi-l poate elimina. Funcţia celui de-al patrulea arbitru e doar să-l identifice, nu să-l întrebe numele. Şi dacă a spus „negro“... Dacă acesta e cuvântul românesc pentru negru, ce nu e în regulă?

John Barnes, fost fotbalist Liverpool

*Micah Richards (fost fotbalist Manchester City): E greu să fiu avocatul diavolului, dar dacă suntem toţi într-o cameră, aşa cum suntem noi acum şi cineva spune: „persoana neagra sau cel negru“, nu m-aş simţi ofensat cu asta. Aşa că, fără să ştim contextul în care a fost folosit cuvântul, e uşor să interpretezi în ambele moduri (n.r. - că a fost rasism sau că n-a fost rasism). Din ce am văzut acolo, e foarte dificil pentru mine să-l acuz pe al patrulea oficial (n.r. - Sebastian Colţescu), deoarece nu cunosc contextul în care a fost folosit. În România, cuvântul „negru“ descrie o culoare. Atât. Problema e rasismul. Când se întâmplă un moment de rasism nu ne ocupăm cu adevărat de el. Şi apoi avem ceva care a fost sau n-a fost, sunt două lucruri diferite. Deci nu putem presupune asta (n.r. - că a fost rasism în cazul lui Colţescu) doar pentru că ceea a zis e considerat rasist. A fost ignorant? Probabil. Rasist? Nu sunt sigur.

*Nana Falemi (fost internaţional camerunez): Colţescu a fost prost la faza respectivă. A dat dovadă de lipsă de educaţie pentru că putea să-şi aleagă altfel cuvintele. Dar nu spun că e rasist.

*Cornel Dinu (fost internaţional român): O idioţenie! O mare idioţenie! Pe noi ne fac unii şi alţii „ţigani“ şi nu mai zice nimeni nimic. Nu mai sare UEFA în sus. De francezi nu mai amintesc, că ei sunt printre cei dintâi care ne-au gratulat cu drăgălaşul apelativ „gitan“. Vă amintesc că în 1994, la Campionatul Mondial din SUA, presa democrată din Franţa democrată se declara uimită de minunile făcute de „ţiganii din România“. Ăsta nu-i rarsism? Ei au voie?! Nu-mi amintesc de proteste ale autorităţilor române…

Cine l-a pus la zid?

*Roxana Mărăcineanu (ministrul Sportului francez): Sportivii au luat o decizie istorică, în faţa unei atitudini pe care au considerat-o inacceptabilă. O expresie a unui rasism ordinar. Aşteptăm rezultatele anchetei, dar nu pot decât să salut simbolismul puternic al gestului lor şi solidaritatea lor.

*Servet Yardimci (vicepreşedinte al Federaţiei Turce de Fotbal): Categoric ce s-a întâmplat e inacceptabil. Nu există scuze. Al patrulea arbitru (n.r. - Sebastian Colţescu) a făcut-o lată. Drept urmare, şi-a terminat cariera de arbitru, S-a întâmplat ceva ce UEFA nu acceptă. Arbitrii vor primi sancţiunea corespunzătoare.

*Adrian Porumboiu (fost arbitru internaţional): E mare păcat că ne-am făcut de râs. E ca şi când Colţescu s-a dus la un dineu de clasă, unde se bea şampanie Moet şi se mănâncă icre negre, iar el s-a apucat să tragă vânturi.

*Ionuţ Stroe - foto (ministrul Sporturilor): Îmi cer scuze în numele sportului românesc pentru acest incident nefericit şi vă pot asigura că această exprimare nu ne reprezintă pe noi. Dacă ancheta UEFA va stabili că a fost vorba de rasism, se vor lua măsurile necesare la nivel de for continental, dar şi pe plan intern. Există Comisii de Etică şi Disciplină, care vor sancţiona astfel de derapaje.

*Csaba Asztalos (preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării): Domnul Colţescu nu cunoaşte că folosirea termenului «negru», în limbajul anglo-saxon, are conotaţii rasiste. Dacă dorea să facă distincţia, ar fi trebuit să spună «afro-american». Exprimarea lui Colţescu e rasistă, fără nicio posibilitate de interpretare, şi arată faptul că acest arbitru e total nepregătit, în ceea ce priveşte valorile şi regulile atât ale FRF, cât şi ale UEFA şi FIFA. Incidentul e o pată imensă asupra României şi a arbitrajului din România.

Un an negru

Incidentul de acum, de la Paris, întregeşte, din păcăte, un an negru pentru Colţescu. În luna august, la finalul meciului Pol Iaşi - Chindia pe care l-a arbitrat, craioveanul a aflat de decesul tatălui său. Mesajul l-a primit în vestiar, de la sora sa, fiind copleşit de emoţii. Tatăl lui Colţescu a fost răpus de o boală incurabilă, la doar un an după ce, din acelaşi motiv, a murit şi mama centralului din Craiova. Şi cum un necaz nu vine niciodată singur, tot în acest an, Colţescu a divorţat pentru a doua oară. Prima dată, a avut o căsnicie eşuată în 2007. Din a doua căsătorie, încheiată în acest an, Colţescu are o fetiţă.