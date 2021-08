Cîrstea, coşmar prelungit: Sorana nu mai bate pe nimeni şi are cifre catastrofale

Sorana Cîrstea are 20 de victorii şi 14 înfrângeri, în 2021

Doar că problemele Soranei Cîrstea (31 de ani, 38 WTA) ţin strict de forma ei sportivă. Care e extrem de slabă, începând de la jumătatea lunii iunie. Pentru că de atunci a început o serie neagră pentru ea. Care, luni seară, s-a şi prelungit!





În turul I, la „Chicago Tennis Festival“, românca a fost învinsă de Tereza Martincova (60 WTA), scor 6-3, 3-6, 2-6, după două ore de joc.





Astfel, în ultimele zece partide disputate, „Sori“ are un bilanţ dezolant: 3 victorii, 7 înfrângeri! Iar ultimele ei trei partide, jucate la Montreal, Cincinnati şi Chicago, au fost pierdute pe bandă. Practic, pe hard, suprafaţa pe care se va juca US Open 2021 (30 august - 12 septembrie), Cîrstea are o singură victorie în patru meciuri, în partea a doua a sezonului!





Veşti bune dinspre Ana Bogdan





Dacă Sorana Cîrstea a fost deja eliminată la Chicago, în schimb, Ana Bogdan (28 de ani, 106 WTA) a avansat în optimi, după o victorie obţinută prin abandonul adversarei.





În duelul cu Heather Watson (Marea Britanie, 29 de ani, 62 WTA), Ana Bogdan avea 6-2, 1-0, în momentul în care britanica a renunţat să mai joace din cauza problemelor medicale.





În optimi, Ana Bogdan o va întâlni pe Varvara Gracheva (Rusia, 21 de ani, 88 WTA).