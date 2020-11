CFR rămâne o ţintă atractivă pentru sponsori: Clujenii au semnat un parteneriat până în 2023

CFR traversează un moment greu din punct de vedere sportiv, însă rămâne, în continuare, o grupare atractivă pentru brandurile de pe piaţa românească.

Operatorul global de pariuri online, Betfair, tocmai şi-a extins prezenţa în România printr-un parteneriat pe trei ani cu CFR Cluj, de şase ori campioană a Ligii I. Parteneriatul a fost anunţat, astăzi, sub campania #MomenteLegendare, care subliniază abilitatea CFR Cluj de a învinge în ciuda şanselor nefavorabile, cu două zile înaintea unuia dintre cele mai importante meciuri ale anului pentru echipa lui Dan Petrescu: vizita celor de la AS Roma (joi, ora 22.00).

Betfair a anunţat astfel primul parteneriat al companiei în fotbalul românesc, un acord pe trei ani cu CFR Cluj, campioana en-titre a Ligii I.

Parteneriatul care a fost anunţat astăzi, sub campania #MomenteLegendare, se axează pe câteva dintre serile istorice ale CFR Cluj în fotbalul european – debutul în competiţiile europene din 2005, victoria din 2008 cu AS Roma, victoria din 2012 cu Manchester United şi cea din 2019 cu Celtic – dar şi pe cele trei titluri consecutive obţinute de CFR în ultimele sezoane, echipa clujeană devenind astfel prima din afara Bucureştiului care a realizat o asemenea performanţă de aproape un secol.

CFR Cluj va avea ocazia să creeze noi momente legendare europene joi, când primeşte vizita celor de la AS Roma pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu“ din Cluj-Napoca. Echipa italiană este neînvinsă în toate competiţiile din 19 septembrie, când a pierdut în Serie A în faţa Hellas Verona.

Acordul va poziţiona Betfair drept partener oficial al CFR Cluj şi îi va oferi operatorului o prezenţă constantă pe tricourile de meci şi pe echipamentul de antrenament ale CFR Cluj, dar şi în cadrul stadionului „Dr. Constantin Rădulescu“, în următoarele trei sezoane.

*Kevin Harrington, Betfair Chief Commercial Officer, a detaliat: „Betfair este mândră să anunţe parteneriatul său cu CFR Cluj pentru cel puţin trei sezoane. Ne bucurăm că facem echipă cu un club care în ultimii ani a performat la nivel înalt, oferind momente legendare. Aşteptăm cu entuziasm să vedem fotbalul românesc dezvoltându-se şi împlinindu-şi întregul potenţial pe parcursul următorilor ani. Sper că vom putea vedea un nou moment legendar în această săptămână, cu o nouă victorie împotriva AS Roma!“.

*Dan Petrescu (foto), antrenorul CFR Cluj: „Este meritul clubului că reuşeşte să atragă parteneri importanţi. Ca antrenor, mă bucură foarte mult să avem cât mai mulţi parteneri. E bine pentru tot clubul, nu numai pentru jucători şi pentru antrenor".

Rivaldo şi Berbatov despre importanţa meciului cu AS Roma

Ambasadorii Betfair, Rivaldo şi Dimitar Berbatov, le-au urat bun-venit celor de la CFR Cluj în Echipa Betfair şi au subliniat importanţa unei victorii cu AS Roma, atât pentru CFR, cât şi pentru fotbalul românesc.

Fost atacant al Manchester United timp de patru sezoane, Berbatov a comentat şi impactul unuia dintre succesele memorabile europene ale CFR Cluj, victoria de pe „Old Trafford“ din 2012.

*Dimitar Berbatov (foto), Ambasador Betfair: „Victoria lui CFR Cluj din 2012 de pe Old Trafford este o victorie uriaşă pentru un club est-european în faţa unei echipe atât de mari precum Manchester United. Este un meci de care CFR trebuie să fie mândră, pentru că nu se întâmplă foarte des ca o echipă din estul Europei să câştige pe terenul lui United. Acest tip de meci poate marca o întreagă carieră, iar fanii trebuie să preţuiască acel moment pentru totdeauna“.

Cred că CFR Cluj are o şansă bună cu AS Roma. ŢSKA Sofia a jucat împotriva Romei în Italia şi a avut parte de un rezultat bun, un egal (n.e. – 0-0, pe 29 octombrie). Dacă CFR intră în meci concentrată, încrezătoare că poate obţine un rezultat pozitiv, cred că este foarte posibil să îl obţină. Am urmărit meciul dintre AS Roma şi ŢSKA Sofia şi cred, sincer, că ŢSKA ar fi putut să obţină cele trei puncte cu puţin noroc şi mai multă încredere“.

Câştigător al UEFA Champions League (2003) şi dublu câştigător al Supercupei UEFA (1997 şi 2003), Rivaldo crede că o victorie în faţa AS Roma ar reprezenta un moment special pentru clujeni.

*Rivaldo (foto), Ambasador Betfair: „O victorie împotriva celor de la AS Roma ar fi importantă pentru a aduce fotbalul românesc în prim-plan în întreaga lume, pentru a crea entuziasm. Ştim că echipa naţională a României nu s-a mai calificat la Cupa Mondială de ceva vreme, aşa că orice realizare a unui club este importantă pentru a ne aminti că România este o ţară cu tradiţie în fotbal, care munceşte pentru a ajunge din nou la Cupa Mondială în curând. AS Roma este o echipă cu o istorie grozavă şi nu va fi uşor să fie învinsă, astfel încât o victorie ar reprezenta un moment grozav pentru fotbalul românesc şi pentru CFR Cluj în mod special“.