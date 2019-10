Celtic - CFR, meciul serii pentru fotbalul românesc: Unde se vede partida şi ce crede Dan Petrescu

Soarta a făcut ca CFR Cluj şi Celtic Glasgow să ajungă în aceeaşi grupă din Europa League, chiar dacă, la începutul lunii august, cele două formaţii s-au războit pe traseul pentru accederea în grupele Ligii Campionilor. Eşecul cu ardelenii de pe Celtic Park a fost ultima înfrângere a campioanei Scoţiei, în cele 10 meciuri jucate de atunci scoţienii având 8 victorii şi 2 rezultate de egalitate. CFR Cluj a avut un traseu mai puţin bun, echipa antrenată de Dan Petrescu înregistrând 4 victorii, 2 egaluri şi alte 4 înfrângeri (2 cu Slavia Praga în play-off-ul Ligii, cu Astra în campionat şi cu Botoşani în Cupa României).

În urmă cu două săptămâni, CFR Cluj a început excelent grupa din Europa League, cu o victorie uriaşă, 2-1, pe teren propriu cu Lazio, în timp ce Celtic s-a întors cu un punct din deplasarea de la Rennes, 1-1.

Înaintea meciului, tehnicianul Dan Petrescu îşi avertizează jucătorii că triumful din dubla manşă jucată în luna august va reprezenta o piedică în plus. "Au fost o dată bătuţi de noi şi eliminaţi de noi şi sigur vor avea o motivaţie în plus, asta e clar. Am pus presiune singuri după această victorie, iar acum trebuie să suportăm această presiune şi să încercăm să ieşim din grupe, ceea ce nu îmi închipuiam la începutul competiţiei", a precizat Dan Petrescu într-o intervenţie în magazinul UEFA Europa League.

Şi Cipriac Deac a fost în asetimentul antenorului său. "Ne aşteaptă un meci greu joi. Sunt sigur că cei de la Celtic ne vor trata mult mai serios după cele două meciuri pe care le-am avut cu ei", a declarant fotbalistul.

Meciul va începe la ora 22.00 şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus. În cealaltă partidă a Grupei E, de la aceqaşi oră, Lazio joacă cu Rennes, partidă ce poate fi vizionată pe Digi Sport 2, Telekom Sport 3 şi Look Sport