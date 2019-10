Cel mai bine plătit om din sportul românesc: Cum a ajuns Olăroiu la un salariu colosal în China

România e ţara unde, de cele mai multe ori, competenţa nu contează. Probabil, şi de aceea, Cosmin Olăroiu a ţinut să muncească în ultimii 12 ani afară, în Arabia Saudită, Qatar, Emirate şi China, acolo unde prin muncă a reuşit să-şi facă o cotă fabuloasă.

La un moment dat, Mirel Rădoi, fostul elev al lui Oli, actualmente selecţioner la naţionala de tineret, spunea că e speriat de ce înseamnă o carieră de antrenor, când se uită la cât munceşte Olăroiu. Iar acum, un alt apropiat al tehnicianului, Gabi Popescu, a povestit un episod incredibil pentru gsp.ro despre cât de dedicat e Oli, atunci când vine vorbă de muncă.

Ce a povestit Gabi Popescu?

*Eu n-am văzut un antrenor care să muncească atât de mult. De la 9 dimineaţă până la 11 seara vede numai fotbal. Prin 2010 sau 2011 era în România de Revelion. El antrena atunci la arabi, dar venise în România.

*La miezul nopţii, am ciocnit un păhărel, iar după cinci minute era pe laptop şi căuta fotbalişti! De la 8 seara la 11 ne-am uitat la meciuri. Ne-am oprit, am vorbit, am desfăcut şampania şi la 12.05 era, din nou, la laptop.