Cât din următorul sezon va rata Ianis Hagi? Antrenorul lui este pesimist

”Este probabil ca Ianis Hagi să rateze şi începutul sezonului viitor, sperăm ca recuperarea lui să decurgă fără probleme şi să revină pe teren cât mai repede”, a explicat Giovanni van Bronckhorst pentru The Scottish Sun. Hagi junior s-a accidentat grav într-o partidă din Cupa Scoţiei, problemele de la ligamentul încrucişat anterior necesitând o intervenţie chirurgicală. ”Sunt bine, mai ales din punct de vedere mental. Am ajuns într-o etapă bună. Am acceptat accidentarea, iar acum lucrez doar să îmi revin”, a spus pentru Orangesport Ianis Hagi.