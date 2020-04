Căpitanul lui Dinamo, prima zi ca poliţist pe străzile din Bucureşti: „Am nimerit la o secţie în Ferentari!“

Dan Savenco, în vârstă de 34 de ani, a început munca pe străzile din Bucureşti joi şi şi-a povestit experienţa într-un interviu pentru „Gazeta Sporturilor“: „E ciudat, eu mă pregăteam să dau piept pe teren cu Karabatic, cu Abalo sau Hansen şi acum trebuie să am grijă de Dorel şi Aurel. Dar nu avem ce face, ne adaptăm. E o provocare pentru noi, căreia cu siguranţă o să-i facem faţă.

Am venit de o săptămână în Bucureşti pentru că am fost chemaţi la ordin. Ne-am şi prezentat la muncă, am îmbrăcat uniforma şi suntem gata să servim Patria. Eu am fost repartizat la Secţia 24 din Bucureşti. E undeva în cartierul Ferentari. Glumind un pic, am intrat direct la facultate, am trecut de liceu. La ora opt dimineaţa trebuie să ne prezentăm la post. Suntem doi sportivi de la Dinamo, însoţiţi de un poliţist care face acest lucru frecvent“, a declarat dinamovistul.



Canotoare, de patru ori campioană olimpică, la datorie!

Viorica Susanu, în vârstă de 44 de ani, cvadruplă campioană olimpică a României la canotaj (2004 şi 2008), a ieşit şi ea pe străzi alături de patrulele Poliţiei, dar la Buftea. „După cum probabil aţi aflat, şi eu, şi alţi colegi de la Dinamo am îmbrăcat haina de poliţist şi suntem în aceste zile pe stradă, pentru a-i sprijini pe ceilalţi colegi din zona operativă. Astăzi (n.r. - joi) am participat la două intervenţii, mâine vor fi cu siguranţă altele. Este o senzaţie plăcută, de responsabilitate, mândrie, provocare, care mă încearcă în tot ceea ce fac acum. Am şi un sentiment de linişte pentru că îi am alături pe colegii de la Poliţia oraşului Buftea, de la comandant până la cel mai tânăr agent“, a scris pe reţelele de socializare Viorica Susanu, în prezent instructor în cadrul clubului Dinamo.

Fosta gimnastă Larisa Iordache a îmbrăcat şi ea uniforma de poliţist, însă a avut o experienţă neplăcută, despre care a vorbit pe reţelele de socializare.

George Cosac, preşedintele clubului Dinamo, a anunţat că toţi sportivii legitimaţi la clubul alb-roşu stau la dispoziţia autorităţilor, fiind scutiţi doar cei deja calificaţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo (amânate pentru 2021) şi, respectiv, cu şanse importante de a se califica la JO.