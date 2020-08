Campionii rufelor spălate în public: Doi jucători ai CFR-ului s-au jignit ca la uşa cortului

CFR Cluj a câştigat campionatul, stând pe un butoi cu pulbere! Iar dacă acum asistăm la reacţii virulente din partea jucătorilor, care se jignesc reciproc în presă, doar ne putem imagina ce s-ar fi întâmplat dacă ardelenii ar fi ratat titlul!

Imediat după victoria CFR-ului de la Craiova, Damjan Djokovici, care a lipsit la meciul din Bănie, având COVID-19, a avut o intervenţie la Telekom Sport, în care a acuzat vehement neplata salariilor din luna martie încoace!

Auzind ce a spus colegul său de echipă, portarul Giedrius Arlauskis, care tocmai a încheiat conturile cu CFR, semnând cu Al-Shabab (Arabia Saudită), l-a criticat pe mijlocaşul de 30 de ani la Digi Sport.

„La Djokovici a fost o ieşire neinspirată într-un moment nepotrivit. Era momentul să ne bucuram de trofeu, nu să spună imediat după meci detalii din bucătăria noastră. E treaba lui. Eu îi respect părerea, dar ştim toţi prin ce situaţie trec cluburile. Trebuie să înţelegem şi să avem caracter, atât la bine, cât şi la greu. Dacă e un moment dificil trebuie să susţinem clubul şi să răbdăm puţin. Nu cred că Djokovici murea de foame“, a spus portarul lituanian.

Atât i-a trebuit lui Djokovici, care nu i-a rămas dator colegului său şi l-a desfiinţat, într-o altă intervenţie, de această dată la ProSport Live.

Ce a spus Damjan Djokovici?

*Cred că e momentul să ne trezim cu toţii. Toate cluburile din România au probleme cu banii. Nu mi se pare normal ca cineva să profite de COVID. Suntem campionii României şi trebuie să avem şi respect, de aia am vrut să trag un semnal de alarmă. Nu pot să mă schimb eu, iar când ceva e în neregulă trebuie să spun.

*Sincer, m-a surprins un pic (n.r. - Arlauskis). Dacă ţin bine minte, în luna mai, Arlauskis nu era lângă noi pentru că nu era fericit cu banii pe care i-a primit, iar acum e moralist.

*Eu am respectat contractul meu. Chiar m-a surprins reacţia lui Arlauskis. Îmi asum critica de jucător, dar când cineva mă face praf în presă, că n-am caracter… a greşit persoana Arlauskis. Arlauskis a fost primul care a cerut respect şi banii, dar acum se schimbă la 180 de grade, înseamnă că eşti cam ipocrit. Un om cu două feţe. M-a dezamăgit.

*În 3 ani, n-am văzut asta, ci abia acum. Am pierdut o grămadă de bani cu care puteam face chestii frumoase. Nu e vorba de bani, ci de respect. Eu consider că am respectat Clujul şi iubesc România. Chiar mă simt atacat de un om de la care nu mă aşteptam. Dacă vrei să faci performanţă, ceva trebuie schimbat.