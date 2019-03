Bucureştiul a dat lovitura! Tragerea la sorţi pentru turneul final al Euro 2020 va avea loc în capitala României

Anunţul a fost făcut de fostul internaţional francez Christian Karembeu, în timpul unui eveniment organizat la Arena Naţională.“Sunt aici ca să prezint trofeul Henri Delaunay şi să anunţ că pe acest stadion vor avea loc patru meciuri de la turneul final. De asemenea, mai am un anunţ de făcut: în ziua de 30 noiembrie 2019, Bucureşti va găzdui tragerea la sorţi a fazei finale a Campionatului European. Vă felicit pentru organizarea acestui eveniment”, a spus Karembeu.



Fostul fotbalist a mai lăudat România şi a explicat de ce ţara noastră merită să fie parte a turneului final de anul viitor. “Este un privilegiu pentru mine să revin la Bucureşti. România merită să facă parte din acest Euro. A dat multe talente, care joac la mari cluburi europene şi care aduc mândrie poporului român”.



Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a vorbit şi el despre evenimentul care se va desfăşura anul viitor. “Am intrat în posesia informaţiei chiar de ieri, bucuria a fost uriaşă. Este cel mai important eveniment nonsportiv din cadrul Euro 2020. Este o bucurie enormă, acest lucru vine ca o recunoaştere a fotbalului românesc şi a ţării noastre. Cred că vom avea inteligenţa şi capacitatea ca să utilizăm acest eveniment colosalm, astfel încât să promovăm România nu doar la nivel regional, ci chiar internaţional”, a declarat oficialul FRF.



Bucureştiul este unul dintre cele 12 oraşe care vor găzdui Campionatul European din 2020. În România vor avea loc trei meciuri ale grupei C, la 14, 18 şi 22 iunie 2020, şi o optime de finală, la 29 iunie 2020. Dacă se va califica la turneul final, naţionala României va fi repartizată în grupa C şi va juca cel puţin două meciuri la Bucureşti.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: