Bianca Andreescu, după calificarea în prima finală WTA a carierei: „Auckland scoate tot ce e mai bun din mine“

Bianca a trecut de Su-wei Hsieh (Taiwan), scor 6-3, 6-3, după o oră şi 22 de minute de joc.



"Auckland scoate tot ce e mai bun din mine. Cred că este foarte important pentru mine să joc bine. Astăzi, m-am concentrat asupra jocului meu, pentru că ştiam că este foarte creativă şi dificilă", a declarat Andreescu, la finalul meciului de sâmbătă dimineaţă.



În ultimul act, jucătoarea de 18 ani o va întâlni chiar pe deţinătoarea trofeului, Julia Goerges, din Germania, care a învins-o în semifinale pe Viktoria Kuzmova, scor 6-1, 7-6.



"E o jucătoare uimitoare, dar cred că diferenţa se va face în plan mental. O să caut să savurez aceste momente speciale", a spus Bianca Andreescu.



Prezenţa în ultimul act al turneului i-a asigurat un cec în valoare de 21.400 de dolari şi 180 de puncte în clasamentul WTA. De asemenea, graţie calificării în finală, Andreescu va ajunge la 578 de puncte si va urca pana pe locul 107 în clasamentul mondial. Cu o victorie împotriva lui Julia Goerges, Bianca va acumula 678 de puncte si va intra, incepand de luni, in premiera, in Top 100 WTA, pe pozitia 89



Finala de la Auckland, Bianca Andreescu - Julia Goerges, are loc duminică, de la ora 08:30, şi va fi transmisă în direct la TV Digi Sport.