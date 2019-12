Bianca Andreescu are, din nou, probleme. Începe sezonul 2020 cu o retragere

Concret, sportiva de origine română, aflată pe poziţia a cincea în clasamentul mondial, s-a retras de la Auckland, Noua Zeelandă, turneu care începe pe 6 ianuarie.

Planificare de nota 10 în 2019

Bianca Andreescu a avut o ascensiune fulminantă în 2019, din afara Top 150 până în top 5, cu trei trofee cu greutate puse în CV, la Indian Wells, Rogers Cup şi US Open.

La fel de impresionant a fost însă şi felul în care ea, alături de staff-ul său, a gestionat accidentările şi şi-a calculat revenirea în circuit. După un forcing de zile mari în primele trei luni ale anului, cu 31 de meciuri câştigate, Andreescu s-a confruntat cu probleme la umăr, a jucat un singur meci pe zgură, în primul tur la Roland Garros şi a sacrificat apoi sezonul pe iarbă, amânându-şi revenirea până la importantul turneu disputat pe teren propriu, unde a început o nouă serie câştigătoare de excepţie, care a făcut-o să exclame, în glumă: „am uitat cum e să pierzi“.

Şi acum, decizia Biancăi Andreescu a fost făcută mai degrabă în logica de a evita agravarea accidentării, fapt care denotă o atenţie sporită acordată alcătuirii programului său competiţional, cu ochii îndreptaţi în special asupra turneelor importante. Andreescu încearcă să fie în formă pentru primul turneu de Mare Şlem al anului, de la Australian Open (20 ianuarie - 2 februarie).



„Vreau să vă anunţ că nu voi juca la Auckland în acest an! Sunt foarte dezamăgită din această cauză. Am vorbit cu echipa mea şi asta trebuie să fac. E cel mai bine pentru mine. Am amintiri frumoase de la acest turneu. Sper să îmi creez altele în 2021”, a transmis Bianca Andreescu, desemnată cea mai bună sportivă a anului în Canada.

Premieră la Auckland

Ediţia 2020 a turneului de la Auckland va fi una memorabilă. Chiar dacă punctele puse în joc sunt puţine, competiţia din Noua Zeelandă fiind doar una de categorie International, Serena Williams şi Caroline Wozniacki, jucătoarele în activitate cu cele mai multe săptămâni petrecute pe prima poziţie în clasamentul WTA la simplu (390 în total), vor face în premieră echipă la dublu.

Jelena Ostapenko, Svetlana Kuznetsova, tânăra Coco Gauff, deţinătoarea trofeului - Julia Georges şi Amanda Anisimova, plus Eugenie Bouchard - campioană la dublu în 2019, vor juca şi ele la Auckland în 2020.