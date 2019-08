Becali, bătut de Dumnezeu? Cu ce s-a lăudat în luna iunie şi cu ce catastrofă se confruntă acum, după două luni

Gigi Becali are un start catastrofal de sezon cu FCSB, echipă care a făcut, ca de obicei, cele mai mari investiţii în Liga I, însă care acum se află doar pe locul 9, de play-out, depăşită de grupări precum Sepsi, Botoşani şi Gaz Metan Mediaş!





Dezastrul acestui debut de sezon vine după ce, în luna iunie, când l-a angajat pe fostul arbitru, Alexandru Tudor, un tip care, de asemenea, se bate cu pumnul în piept că e credincios, Becali anunţa că Dumnezeu va ridica FCSB la culmile gloriei în actuala stagiune.





Acum, la două luni distanţă, Dumnezeu pare că l-a bătut pe Becali şi pe echipa sa! În acest context, merită ca declaraţiile date de Gigi, în luna iunie, să fie citite din nou.





Ce a spus Gigi Becali acum două luni?





*Pe Tudor o să-l angajez la FCSB. I-am zis: «Vreau să lucrezi cu mine, pentru că vii la biserică».





*Oamenii care sunt credincioşi, chiar dacă nu fac nimic, o rugăciune a lor face cât 700 de fotbalişti. Rugăciunea lui Tudor în calificările Champions League face cât Neymar.





*N-am venit azi aici ca să-i văd pe băieţi. Aşa a vrut Dumnezeu. Eu, de fapt am venit aici, împreună cu Sandu Tudor pentru a vedea, a decide, unde vom construi biserica! O să facem o mică biserică, acolo, pe rondoul din faţa vestiarelor.





*Am zis că vreau să fac o bisericuţă şi am vrut să mă consult şi cu Sandu, pentru că am mai multă încredere în el decât în mine. E mai credincios ca mine, are mai multă înţelepciune.





*Eu ştiu că oriunde e rugăciunea, acolo ajută şi Dumnezeu! Şi aşa fac şi eu. Şi acasă la mine o să fie un mic paraclis, o bisericuţă, aici fac biserică, la Palat, la mine, o să fie biserică. Deja am depus actele la Primăria Sectorului 1 pentru a construi o biserică.





*Eu vreau să fie liturghie în fiecare azi. Aici (n.r. - la biserica de la Baza FCSB) va fi în regim de mănăstire. Adică, în fiecare zi, se va face Sfânta Liturghie. O oră şi jumătate, două.





*Ce-i oblig, mă, pe jucători? Cine nu vrea să se ducă, să nu se ducă. Cine vrea, se duce, cine nu, la revedere. Ce, crezi că am nevoie de ei ca să se ducă? Eu am nevoie de Sfânta Liturghie să se săvârşească la mine în curte.





*După aceea, le rezolvă Dumnezeu pe toate. Ăla care nu se duce, nu-i problemă, pentru că a lucrat aici unde s-a săvărşit Sfânta Liturghie şi în loc să dea in bară, mingea intră în poartă.





Cum arată astăzi situaţia de la FCSB?





*Echipa e pe locul 9 din 14 în campionat, la nouă puncte de liderul CFR Cluj, având însă un meci mai puţin disputat.





*În primele patru etape, FCSB a înregistrat o victorie, o remiză şi două înfrângeri. E cel mai slab start de sezon din era Becali.





*FCSB n-a mai câştigat un meci oficial de la 25 iulie! De atunci, a înregistrat trei eşecuri succesive şi un egal.





*FCSB n-are antrenor de la 1 august, de când Bogdan Andone a demisionat după meciul pierdut în returul cu Alaşkert, scor 2-3.





*FCSB n-are un manager după ce Mihai Stoica şi-a părăsit funcţia în mijlocul acestei săptămâni.





*FCSB are jumătate de echipă indisponibilă din cauza accidentărilor şi a rămas şi fără preparator fizic, după ce Marian Lupu a fost dat afară de Gigi Becali.





