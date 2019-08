„Aţi prins ideea: este cu adevărat bună!“ Ce scriu americanii despre Simona Halep înainte de US Open

Organizatorii de la US Open au analiza şansele Simonei Halep la câştigarea turneului de de la New york, care va începe pe 26 septembrie.

,,A fost de două ori pe primul loc în clasament, a câştigat două Grand Slam-uri şi a avut un parcurs impresionant la Wimbledon. De alte trei ori a ajuns în finală la turneele de Grand Slam, are 19 titluri din 36 de finale, iar 10 dintre acestea au fost pe hard.

Aţi prins ideea: e cu adevărat bună!

Dar poate mai important este faptul că în ultimii doi ani s-a descurcat foarte slab la Flushing Meadows. Iar o campioana de calibrul ei are o dorinţa puternică de revanşa. Dacă va avea aceeaşi abordare precum la Wimbledon, nu există nici un motiv pentru care Simona să nu joace o nouă finală. Halep are 3-1 în meciurile cu Barty, 4-1 cu Osaka si 7-3 cu Pliskova. Din toate aceste motive, credem că se va descurca bine la US Open deoarece suntem siguri că s-a săturat de rezultate negative", a scris site-ul oficial de la US Open.

