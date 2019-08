Aşa îşi pierde România jucătorii de valoare: Dan Petrescu a dezvăluit unde a fost văzut Cristi Manea ultima dată

Fotbalistul român se mulţumeşte prea repede cu prea puţin. Acesta e unul dintre motivele pentru care, în ultimii ani, mulţi jucători s-au născut talent şi au murit speranţe, cum se spune.

În această vară, după succesul naţionalei de tineret, mulţi au crezut că pentru componenţii lotului vor urma transferuri importante la echipe din fotbalul european. Între timp însă, golgheterul României U-21, George Puşcaş, a părăsit Inter Milano şi a semnat cu...Reading! Vorbim despre un club din liga a doua engleză care, în primele două etape, are două înfrângeri.

Iar Puşcaş e chiar un caz fericit! Cristi Manea, titular în naţionala U-21, e dat dispărut în acest moment! Fundaşul a trebuit să se întoarcă la Apollon Limassol (Cipru) cu care se află sub contract şi de unde fusese împrumutat la CFR. Manea a sperat că va prinde un transfer la o altă formaţie europeană, ceea ce, deocamdată, nu s-a întâmplat. Telekom Sport a scris că motivul ţine de preţul mare cerut de ciprioţi: în jur de patru milioane de euro.

Manea mai are însă o problemă serioasă! Şi-a prelungit vacanţa, n-a plecat cu Apollon în pregătirea de vară şi, potrivit fostului său antrenor, ultima dată a fost văzut la...festivalul Untold (1-4 august, Cluj).

Întrebat dacă şi l-ar dori pe Manea din nou la CFR, Dan Petrescu a dat un răspuns tragicomic.

CE A SPUS DAN PETRESCU?

*Am auzit că a fost la Untold. Pe cuvânt, aşa am auzit. Am citit în ziar că a fost la Untold şi nu ştiu ce a făcut el pe acolo. Şi m-a sunat când am eliminat-o pe Astana, să mă felicite.

