Arlauskis, supărat foc şi pară pe clujenii de la CFR

Actualul preşedinte de la CFR, Cristi Balaj, a spus că vor apărea detalii interesante despre lituanian. Drept urmare, Arlauskis s-a dezlănţuit la adresa fostului arbitru dar şi a altor oficiali de la CFR.





„Eu am reziliat contractul în linişte, dar domnul Cristi Balaj, omul cu optimizarea de la CFR, care a adus 17 jucători, dintre care doar unul joacă, iar restul o freacă, a spus nişte lucruri. După părerea omului cu optimizarea, mă caută şi Interpolul, nu? Când m-am întors de la Al-Shabab, am venit la CFR, însă am pus o condiţie: nu vreau bani acum, dar vreau să-mi rezolvaţi datoriile la ANAF. Noi eram plătitori de TVA şi aveam datorie mai veche către ANAF. De asta spune Cristi «Optimizare» Balaj că nu sunt curat”, a spus portarul lituanian, în cadrul emisiunii „Fotbal Club”, de la Digi Sport, preluat de gsp.ro.





Arlauskis, tot la Digi Sport, l-a luat în colimator şi pe Nelu Varga: „Neluţu, marele patron, a spus: «Nicio problemă, rezolvăm!» Am semnat pe 3 luni, pe 3.000 de euro. Am câştigat campionatul şi m-am dus pe drumul meu. Apoi, am fost terorizat de club. Eram terorizat de Neluţu Varga: «Hai înapoi, ajută-ne să mergem în Europa, în Champions League, hai să fim din nou o familie». I-am spus: «Băi Neluţu, am ofertă din Turcia». După mai multe discuţii, Marian Copilu m-a convins să vin până în cantonamentul din Austria. Am acceptat oferta. Contractul era în felul următor: 300.000 de euro la semnătură şi 20.000 de euro pe lună. Am semnat pe doi ani şi jumătate. Dar peste ceva timp, vine o scrisoare de la secretară, că am eu datorie la ANAF. «Ce datorie, doamnă? Eu am datoria plătită de Neluţu Varga». Mi s-a spus că au fost doar vorbe, că nu s-a plătit nimic. Eu am venit să-i ajut să ia campionatul, iar ei nu s-au ţinut de cuvânt. Am aflat apoi că am de plătit 130.000 de euro, de asta aproape că spunea Balaj că mă caută Interpolul”.