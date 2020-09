Are 57 de selecţii la naţională şi a fost ales de două ori cel mai bun fotbalist român, dar livrează mâncare prin Uber Eats

Liţă Dumitru s-a stabilit, în urmă cu 3 ani, alături de soţia sa, Mariana, şi fiica lui, Alexandra, în Statele Unite ale Americii, iar anul trecut a reuşit să obţină Cartea Verde.

Fostul mare fotbalist român a explicat lacum pandemia de coronavirus i-a dat planurile peste cap. După apariţia COVID-19, Dumtru a fost nevoit să renunţe la lecţiile private de fotbal şi, pentru a supravieţui, îşi câştigă existenţa livrând mâncare. "Suntem bine, fata mea e la şcoală în clasa a 7-a, suntem la serviciu amândoi, şi eu, şi nevasta mea. În afară de ceea ce mai fac, am ţinut lecţii private de fotbal cu copiii români şi americani, dar din cauza pandemiei, am ales să nu mai merg la fotbal, pentru că nu este voie. Am maşină nouă, merg dimineaţa la Uber Eats, iau mâncare de la restaurant şi o las la oameni. Ma descurc. Sunt bătrân şi nu ştiu engleza, dacă ştiam puteam să fac altceva, dar deocamdată mie-mi place. Când o să înceapă fotbalul, o să mă duc la fotbal", a explicat fostul sportiv.