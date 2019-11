Andreescu a trăit un coşmar: Bianca a povestit ce a simţit în momentul în care s-a „rupt“ în meciul cu Pliskova

Ceea ce era, oricum, evident, având în vedere că „Bibi“ e elimnată deja din competiţie.





În aceste condiţii, a doua jucătoare aflată pe lista rezervelor, Sofia Kenin (12 WTA), o va înfrunta pe Elina Svitolina (8 WTA). Cum ucraineanca e deja calificată, iar Kenin nu poate prinde semifinalele, singura miză a întâlnirii e cea financiară, câştigătoarea urmând să primească 305.000 de dolari.





Revenind la Andreescu, aceasta a povestit ce a păţit, miercuri, în timpul meciului cu Pliskova.





„Am păşit greşit la o întoarcere. Am auzit cum mi se crapă genunchiul, a intrat spre interior. Punând apoi presiune pe el, m-a durut tot mai tare, abia puteam să mai îndoi piciorul. M-am luptat cu durerea cât am putut, dar un sportiv trebuie să ştie şi când să se oprească, ceea ce am şi făcut. Sincer, nici nu ştiam ce să fac. M-am mai luptat cu durerea înainte, dar asta a fost diferită, a fost foarte acută. Poate aş fi putut trage de mine mai mult, nu ştiu. Echipa mi-a spus să mă opresc. A fost bine că m-am oprit. Sincer, aş mai fi putut juca. Dacă aş fi făcut-o, aş fi gemut pe teren de durere şi nu vreau asta. Am făcut asta suficient. Sper că mă pot recupera repede după asta. Cine ştie dacă pot să joc? Dacă nu, o să am un bun presezon, o bună pauză, pentru a fi gata de sezonul 2020“, a spus Andreescu.





Grupa Violet

Vineri

Kenin (12 WTA) – Svitolina (8 WTA) Ora 12.30, Digi Sport

Halep (5 WTA) – Pliskova (2 WTA) Nu mai devreme de ora 14.00, Digi Sport

Clasament Nume Victorii Setaveraj Gameaveraj Puncte 1. Svitolina 2 4-0 26-18 2 2. Pliskova 1 2-2 16-16 1 3. Halep 1 2-3 24-28 1 4. Andreescu 0 1-4 18-22 0

Grupa Roşie

Joi

Barty (1 WTA) – Kvitova (6 WTA) 6-4, 6-2

Bertens (10 WTA) – Bencic (7 WTA) 5-7, 0-1, abandon Bertens

Clasament Nume Victorii Setaveraj Gameaveraj Puncte 1. Barty 2 5-3 42-31 2 2. Bencic 2 5-3 31-35 2 3. Bertens 1 2-3 20-21 1 Osaka 1 2-1 17-16 1 4. Kvitova 0 2-6 35-42 0



Semifinale, sâmbătă

Barty (1 WTA) – Halep (5 WTA) / Pliskova (2 WTA)

Svitolina (8 WTA) – Bencic (7 WTA)

Orele vor fi anunţate ulterior, dar un meci va începe de la ora 12.30, ora României, iar celălalt, nu mai devreme de ora 14.00.

Finala, duminică

Nu mai devreme de ora 13.30, ora României