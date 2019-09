Andreescu, ce meci, ce victorie! Bianca e în semifinalele US Open, reuşind o premieră în tenisul feminin

Bianca Andreescu risipeşte orice urmă de îndoială: e revelaţia sezonului în tenisul feminin şi o jucătoare care poate face legea în circuit mulţi ani de acum încolo!

Bilanţul ei în 2019 vorbeşte de la sine: 43 de victorii şi doar 4 înfrângeri, plus titluri câştigate la Indian Wells şi Rogers Cup. Iar acum, la prima ei apariţie pe tabloul principal de la US Open, „Bibi“ e la două victorii de trofeu!

În noaptea de miercuri spre joi, canadianca de 19 ani a trecut de Elise Mertens (23 de ani, 26 WTA) după un thriller de trei seturi: 3-6, 6-2, 6-3 după două ore!

Andreescu a devenit astfel prima adolescentă ajunsă în semifinalele US Open din 2009 încoace! În următoarea fază, ea o va întâlni pe Belinda Bencic (12 WTA).

US Open 2019, semifinale, feminin

S. Williams (8 WTA) - Svitolina (5 WTA)

Andreescu (15 WTA) - Bencic (12 WTA)

