Anamaria Prodan, autodescriere năucitoare: „Sunt genială, colosală! Am şi un plus: sunt femeie“

Există oameni pe această lume care îşi doresc să fie în centrul atenţiei cu orice preţ, iar Anamaria Prodan intră, cu siguranţă, în această categorie.





Un om decent, probabil, ar fi intrat în pământ de ruşine, după ce a fost suprins de camere, lovindu-şi, brusc, partenerul de discuţie. Anamaria Prodan însă, nu doar că nu s-a jenat, după episodul groaznic din weekend, de la Giurgiu, dar continuă să facă turul emisiunilor pentru a comenta atât momentul penibil, cât şi reacţiile celor care au pus-o la zid.





Astăzi, ea a vorbit la GSP Live, după ce a fost criticată şi ironizată de Cornel Dinu.





Ce a spus Anamaria Prodan?





*Un bărbat este fascinat de o femeie care nu-i dă foarte multă importanţă. Este un adversar pe masură pentru mine (n.r. – Cornel Dinu). Domnia sa recunoaşte că sunt genială. Iar eu sunt genială, într-adevăr! Am un plus că sunt femeie. În lumea asta nu are importanţă dacă eşti geniul al bineului sau al răului.





*Eu şi Dinu suntem coloşi în ţara asta. Dar eu sunt cea mai puternică femeie pe care Dinu a văzut-o vreodată şi ar dori foarte tare să fie atât de sclipitor cum sunt eu, chiar pe partea răului.





*Dinu este un adversar pe măsură, singurul adversar din România pe măsura mea. Este inteligent, are o anumită sclipire. Mi-e drag să am dialog cu Dinu, vreau să-i demonstrez că a greşit. Eu l-am venerat pe Dinu ca om, am fost pietenă cu el. Pentru mine, Dinu, dacă elimini mizeria din el, rămâne un procent mic de 1 la sută care valoarează enorm. Şi domnia sa ştie că Ana e unică. Cunoaşte şi el evoluţia mea, de când eram mică mă ştie.







*L-am invitat să bem şampanie amândoi , vi se pare că am baut? M-am certat si cu Porumboiu, azi sunt cea mai bună prietenă cu el. M-am întâlnit şi cu Victor Becali, m-am salutat, a fost totul în regulă. Sunt deschisă la dialog.





