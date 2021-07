Anamaria Prodan, noi atacuri la adresa lui Gigi Becali: „Ar sta în genunchi, în ploaie, să-l aibă pe Reghe!”

Întrebată despre posibilitatea revenirii soţului său, Laurenţiu Reghecampf la echipa patronată de Gigi Becali, Ana Maria a exclus această variantă şi a pornit o tiradă la adresa latifundiarului din Pipera. "Credeţi că un om normal, demn, dârz bărbat într-un cuvânt, cu familie frumoasă, copii super inteligenţi ar linge unde a scuipat? Nu! Niciodată! Îţi spun deschis. Da, Gigi ar sta în genunchi, în ploaie să-l aibă pe Reghe! Dar, demnitatea, bărbăţia, mândria şi coloana vertebrală le deţine doar Reghe, care toată viaţa lui i-a dat clasă lui Becali. Când Reghe zice 'eu nu vreau să intru în asemenea discuţii', toţi ar trebui să se teamă. Căci, daca el vorbeşte, se face linişte! Ţi-am spus ce principii are familia asta. Niciodată nu s-a abătut de la ele. Îmi vine in minte o vorbă, cu o cutie de carton. Mai bine dormim sub cerul liber decât să ne apucăm să ne schimbăm statutul din lideri absoluţi în sclavi pe plantaţie”, a afirmat Anamaria Prodan, pentru digisport.ro.

Puţin mai devreme, într-o ediţie specială la, Prodanca îl atacase încă o dată pe investitorul de la FCSB, motivul fiind bârfele împrăştiate de acesta în privinţa legăturilor amoroase avute de soţul ei. „Lumea îmi spunea «Ai văzut ce a zis Gigi? Că bărbatul tău are de 8 ani amante prostituate». Dar unde se văd ei? Că suntem tot timpul împreună! Se văd pe telefon? Fac sex virtual?! Dacă făceam petreceri la Snagov, era şi Reghe acolo. Şi nu suntem swingeri ca să avem relaţii intime... Am auzit şi asta. Se aruncă tot felul de nenorociri, eu sunt dracul de pe baltă. Toată lumea vorbeşte. Şi e normal să vorbească pentru că sunt frumoasă, deşteaptă şi am bani. Din 2005 nu a venit nimeni cu o poză, cu un film şi să arate că «Anamaria s-a culcat cu ăla...(...) Cum zicea Gigi, «Ştiţi voi ce făcea în vestiar cu nevestele jucătorilor...». Măi prietenaş, hai să îţi spun eu... Dacă nu eram eu, tu erai în aceeaşi situaţie în care erai când am venit eu cu Reghe la Steaua! Dacă tu stăteai în închisoare, unde ai stat, îţi luau echipa şi te distrugeau de la cap la coadă. Eu nu i-am luat niciun leu când i-am adus jucătorii. Era prietenul nostru şi era la greu. ”, a spus Anamaria.