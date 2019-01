Al 24-lea titlu de Mare Slam rămâne o himeră pentru Serena Williams!

Cehoaica a eliminat-o pe multipla campionă americană, scor 6-4, 4-6, 7-5, după o partidă în care a fost condusă cu 5-1 în decisiv şi în care a fost nevoită să salveze patru mingi de meci.

În ianuarie 2017, Serena Williams îşi învingea sora mai mare, pe Venus, într-o finală la Melbourne, şi devenea, cu 23 de trofee de Grand Slam, jucătoarea cu cele mai multe titluri majore din era Open, depăşind performanţa stabilită de Steffi Graf, care se oprise la 22.

Serena, care avea atunci 35 de ani, privea spre următoarea ţintă - să deţină recordul de cele mai multe titluri de Grand Slam indiferent de perioada în care s-au disputat acestea. Margaret Court, cu 24 de trofee, părea o victimă sigură pentru americanca ce jucase 7 finale la ultimele 9 turnee majore la care participase.

Atâta doar că Williams a rămas însărcinată şi a fost obligată să îşi întrerupă activitatea sportivă imediat după câştigarea titlului 23 de la Australian Open 2017. După naşterea de la începutul lunii septembrie, lucrurile s-au complicat şi mai mult pentru Serena, căreia i-au fost depistate câteva cheaguri de sânge la plămâni şi nişte artere aproape blocate. Pentru a fluidiza traficul sangvin, medicii i-au administrat anticoagulante, dar, din cauza tusei, operaţia de cezariană s-a desprins, iar jucătoarea a suferit o hemoragie în cavitatea abdominală. În ciuda acestor probleme medicale, Serena s-a întors relativ repede pe terenul de tenis şi a reluat activitatea chiar la sfârşitul anului, pe 30 decembrie 2017, la un turneu demonstrativ de la Abu Dhabi.

2018 a marcat revenirea Serenei în topul tenisului mondial însă, chiar dacă a mai bifat două finale, la Wimbledon şi US open, Grand Slamul cu numărul 24 nu a mai venit, fiind învinsă fără drept de apel de Kerber, 3-6, 3-6, respectiv Naomi Osaka, 2-6, 4-6

Australian Open de anul acesta părea ocazia ideală de a bifa acest obiectiv. Problemele de sănătate erau demult îngropate, slăbise considerabil, ajungând aproape la greutatea avută în perioada în care domina autoritar circuitul, iar tenisul etalat era la cel mai înalt nivel. Defilase în primele trei tururi, în optimi o depăşise cu ceva emoţii pe numărul 1 mondial, Simona Halep, iar în meciul din sferturi lucrurile curgeau în direcţia dorită de campioana americană. Atâta doar că 5-1 în decisiv şi patru mingi de meci nu au fost suficiente în faţa Karolinei Pliskova, o jucătoare care a reuşit un comeback memorabil, ce o va bântui mult timp pe Serena.

La conferinţa de presă de după meci, Serena Williams a încercat să găsească o explicaţie la ce s-a întâmplat pe teren: "Cred că la punctele mele de meci a jucat cu ochii închişi. În acele momente, a jucat cel mai bun tenis al ei, eu nu am făcut nimic greşit. Am fost agresivă, dar ei nu i-a mai păsat şi a trimis mingea pe linie. A dat un as şi a mai avut şi un serviciu de nereturnat. Am făcut tot ce am putut. Nu am văzut niciodată aşa ceva”.

Serena a adunat 72 de titluri WTA în carieră, dintre care 23 de Grand Slam, şi a fost lider în clasamentul WTA timp de 319 săptămâni. Şanse pentru câştigarea Slamului 24 încă mai sunt, dar ele scad vertiginous odata cu trecerea timpului.

Cele mai multe trofee de Grand Slam în tenisul feminin

1. Margaret Court 24

2. Serena Williams 23

3. Steffi Graf 22

4. Helen Wills Moody 19

5. Chris Evert 18

Trofeele de Grand Slam ale Serenei

Australian Open (7): 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017

French Open (3): 2002, 2013, 2015

Wimbledon (7): 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016

US Open (6): 1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: