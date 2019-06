Adrian Mutu îi aduce pe jucătorii lui Mirel Rădoi cu picioarele pe pământ: „La naţionala mare este alt ritm, altă presiune, altă personalitate”

„Această generaţie e una foarte, foarte bună. M-au impresionat execuţiile fotbaliştilor noştri. Anglia ne-a dominat, dar apoi au urmat 14 minute cum rar vezi în fotbal. Avem o echipă care se bazează, din ce am văzut eu, pe execuţiile anumitor jucători. În meciul cu Anglia am făcut diferenţa prin execuţii şi prin invenţiile jucătorilor. Înţeleg că suntem entuziasmaţi de aceste victorii, dar la naţionala mare e alt ritm, e altă presiune, altă personalitate. Trebuie să analizăm că am luat gol mereu după ce am dat. Trebuie să vedem că ne-a scos şi Radu de două ori”, a declarat Adrian Mutu la TV Digi Sport.





Reprezentativa de tineret a României a învins, vineri, la Cesena, cu scorul de 4-2 (0-0), selecţionata Angliei, în etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret. Au marcat: Gray ’79, Abraham ‘87 / Puşcaş ’76 (penalti), Ianis Hagi ’85, Coman ’89, ‘90+3



