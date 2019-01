Abia acum a dezvăluit! Ce a făcut Simona Halep în noaptea de după ce a câştigat turneul de la Roland Garros

"Am fost incredibil de fericita, dar si foarte obosită. Am fost la un restaurant cu aproximativ 50 de oameni, prieteni care au fost la meci, echipa şi familia mea. Am sărbătorit până la 1 noaptea şi apoi m-am întors la hotel şi am adormit cu trofeul. Acesta a fost felul meu de a sărbatori", a completat Simona.







Simona Halep a câştigat Roland Garrosul pe 8 iunie 2018.

Simona a triumfat la Roland Garros, după trei finale pierdute, două la Paris şi una la Melbourne, şi a fost extrem de fericită pentru că a trecut de acest obstacol. Într-un interviu pentru revista Tennis Head, citat de ziare.com, Halep a dezvăluit ce a făcut în noaptea care a urmat marelui succes.

