A vrut să-l bată pe Gigi Becali! Dezvăluiri ale fostului bodyguard Cătălin Zmărăndescu

Fostul concurent de la Survivor România 2022 a fost invitat să răspundă provocării sosurilor iuţi, rubrică din cadrul emisiunii „La Măruţă”. Fostul luptător a răspuns în stilul caracteristic, fără reţineri, făcând dezvăluiri spectaculoase.

Cea de-a treia întrebare a fost una directă, la care Cătălin Zmărăndescu a răspuns fără să stea pe gânduri, nefiind dispus să mai încerce unul dintre sosurile iuţi: „Spune numele a trei oameni cunoscuţi din România, care la un moment dat te-au enervat atât de tare încât ai vrut să îi baţi, dar te-ai abţinut”. ”Gigi Becali, TJ Miles şi Emil Rengle”, au fost numele oferite de Cătălin Zmărăndescu.

În trecut, Zmărăndescu a dezvăluit şi cum s-a produs ruptura dintre el şi patronul FCSB: ”Cu Gigi Becali a fost într-o altă viaţă. Îmi aduc mereu aminte cu plăcere prima perioadă cu Gigi Becali, când încă nu intrase în fotbal, în politică, era un om ca noi.Politica îi face pe oameni nu câini, ci hiene! El nu e un om rău, dar e influenţabil, crede tot ceea ce i se spune, fără să verifice. I-am spus şi lui, îmi place de Gigi Becali, ăla pe care l-am ştiut eu. ”Ehehe, Gigi ăla s-a dus demult!”, mi-a răspuns. A fost o chestie ciudată, i-am bătut un bodyguard într-un meci, a venit Gigi cu parpalacul pe umeri: 'Cătăline, bravo, bravo! De mâine lucrezi pentru mine, eşti angajat pe 300 de dolari, să vii la Lido!'. Eram copil amărât, mi s-a spus că e om de încredere, a fost o rampă de lansare în viaţă. Am fost lângă el vreme de 16 ani. Nu regret nimic. Tot ce s-a întâmplat atunci, a dus la momentul care sunt eu astăzi. Şi n-aş mai fericit acum”, a declarat Cătălin Zmărăndescu pentru podcast-ul lui Damian Drăghici.

A vrut să se arunce de la etajul 10

În 2009, după ce maşina lui Gigi Becali a fost furată de nişte hoţi, Zmărăndescu i-a sechestrat pe hoţi, faptă pentru care a fost băgat în arest timp de 29 de zile, iar apoi s-a ales cu trei ani de închisoare cu suspendare. „În momentul în care am pierdut tot, după incidentul cu Gigi Becali, m-am urcat pe marginea blocului, la etajul 10, cu picioarele în gol: 'De ce mai trăiesc? Am fost prost, am făcut greşeli, una după alta!'. Şi m-a sunat un prieten foarte bun, de-al meu, psiholog de meserie: 'Ce faci, mă? Eşti bine, unde eşti? Hai că vin acum!'. S-a aşezat lângă mine, cu picioarele în gol: 'Dacă sari tu, sar şi eu!'. Mi-a zis: 'Eşti un egoist, un prost, un nesimţit!' De ce? 'Te gândeşti doar la tine, nu la mama, nu la tatăl tău. Nu eşti nici primul, nici ultimul. Mă, dar dacă aveai vreo boală incurabilă, ce făceai?!'. Şi m-a făcut puternic, dintr-o slăbiciune a mea. 'Este un act de mare curaj, să te sinucizi, dar şi cea mai mare prostie, să-ţi iei viaţa dată de Dumnezeu! Dacă suntem pe pământ, trebuie să facem ceea ce suntem meniţi să facem'. Omul ăla e şi azi lângă mine, şi-i mulţumesc pentru asta. Dumnezeu lucrează prin oameni!”, s-a confesat Zmărăndescu.

Concurent la ultima ediţie a emisiunii Survivor, Zmărăndescu a mai făcut câteva dezvăluiri picante: îl consideră pe Cătălin Moroşanu mai slab sportiv decât Benny Adegbuyi şi Ionuţ Iftimoaie, iar concurentul care l-a enervat cel mai tare în cadrul emisiunii de la PRO TV a fost TJ Miles. ”Nici cu pâine nu pot să îl înghit. Unii la Survivor au jucat un rol pentru a-şi facilita accesul către finală, pe alţii atât i-a dus capul. Emil Rengle e băiat deştept, şi-a jucat cartea cum a ştiut mai bine, dovadă că nu are duşmănie, ne-am împrietenit foarte mult. Restul concurenţilor, prefer să am o pauză când e vorba despre ei”.