Ţiriac, afirmaţii savuroase despre cum şi-a făcut averea: „Eu am fost bogat prima dată când am intrat în cârciumă“

Ion Ţiriac e printre cei mai bogaţi oameni din România, în condiţiile în care, potrivit spuselor sale, a pornit din sărăcie.





Subiectul banilor nu putea fi evitat în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu“, având în vedere că moderatorul Ovidiu Ioaniţoaia are mereu această curiozitate despre succesul financiar al oamenilor din lumea sportului. Aşadar, miercuri seară, în emisiunea difuzată pe gsp.ro, Ioaniţoaia l-a luat direct pe Ţiriac cu următoarea întrebare: Cum a făcut primul milion?





Ce a răspuns Ion Ţiriac?





*Nu ştiu cum am făcut primul milion. Habar n-am. Eu am ştiut doar să fac banii, nu să-i număr ca Hagi Tudose. Am avut talent, dar am muncit mai mult decât Năstase sau decât alţii, pentru că n-aveam talentul lor.





*Această muncă s-a răsfrânt şi asupra celorlalte activităţi pe care le-am avut. Eu am fost bogat prima dată când am intrat în cârciumă şi nu m-am uitat la preţ.





*Un jucător de tenis la Wimbledon, dacă pierde primul tur, ia 50.000 de sterline. Salariul a trei secretare la Londra şi a patru la Bucureşti pe trei, patru ani!