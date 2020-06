Încă o echipă are probleme la reluarea Ligii 1 din cauza testelor COVID

Debeljuh, Rimane, Jo Santos, Caiado şi Tiago Almeida ratează primul meci de după pandemie, deşi nu sunt accidentaţi, scrie sursa citată. Meciul dintre Sepsi şi Hermannstadt este programat sâmbătă, de la ora 20.00. Două partide din Liga 1 care ar fi trebuit să se dispute în această săptămână au fost deja amânate: CS U Craiova - FC Botoşan i (vineri) şi Dinamo - Chindia (sâmbătă)

Situaţia a fost explicată de către managerul echipei FC Hermannstadt, Dănuţ Perjă:

* N-am putut să-i luăm pentru că nu respectă protocolul sanitar. Trebuie să aibă patru teste efectuate şi nu le au. De aceea am decis să-i lăsăm acasă. Am anunţat şi Federaţia, şi Liga, am trimis şi documente.

* Celor plecaţi din ţară le-am transmis să revină pe 6 mai, ştiind că pe 15 mai se reiau antrenamentele. Dar fiecare s-a întors cum a avut zbor. Unii pe 17, alţii pe 20 şi ceva, Rimane chiar pe 1 iunie. Fiecare a stat în izolare câte 14 zile şi n-a avut timp să efectueze toate patru testele.

Protocolul sanitar pentru testarea fotbaliştilor:

* un test în prima zi de antrenament

* al doilea test, după şase-şapte zile

* al treilea test, după 13-14 zile

* al patrulea test, cu 2-3 zile înaintea meciului oficial.