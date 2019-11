5 goluri în Viitorul - Sepsi şi 3 greşeli mari de arbitraj. O echipă a rămas în 8 jucători de câmp din minutul 36

FC Viitorul a învins Sepsi, scor 4-1 în Liga I, într-o partidă în care oaspeţii au evoluat cu doi jucători mai puţin încă din minutul 36

Pentru FC Viitorul au marcat Ghiţă '4, Munteanu '52, Rivaldinho '79 şi Matei '86 (penalti), în timp ce pentru Sepsi a înscris Safranko '27.

La finalul meciului, antrenorul echipei Sepsi Sfântu Gheorghe, Leo Grozavu, a criticat vehement prestaţia aribitrului. "Îmi e ruşine de mine că trebuie să vorbesc de domnul Colţescu. Cred că şi azi a avut o prestaţie jalnică. Nu doar din cauza lui am pierdut, dar e dificil să joci împotriva unui asemenea arbitru. Am fost avizaţi, le-am transmis jucătorilor. Nu mai vorbesc la penaltiul dat pentru adversari, la 3-1. Nu mai dai niciun minut de prelungire, din fair-play, când o echipă are doi oameni mai puţini pe teren. CCA ştia bine că jucăm etapa viitoare cu Craiova şi ne-au trimis arbitru din Craiova", a declarat Grozavu la Digisport.