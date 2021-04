Vlad Voiculescu: Am vorbit cu pacienţii externaţi de la Foişor. Toţi şi-au declarat solidaritatea cu cei care acum se luptă pentru propria viaţă

„Am vorbit cu toţi acesţi pacienţi externaţi, care sunt acum acasă şi nu-am informat de asemenea asupra stării de sănătate a tuturor pacienţilor care au fost transferaţi din Spitalul Foişor în alte spitale din Bucureşti din ţară. Împreună cu colegi din Ministerul Sănătăţii i-am sunat pe fiecare dintre cei externaţi, pe mulţi i-am sunat personal în cursul zilei de ieri şi de astăzi. Fără excepţie cei cu care am vorbit şi-au declarat solidaritatea cu cei care acum se luptă pentru propria viaţă. Fără excepţie oamenii au fost impresionaţi de faptul că acum în acest moment la Spitalul Foişor pacienţi care au nevoie acută de terapie intensivă sunt ajutaţi să lupte pentru vieţile lor. Am fost de asemenea impresionat de empatia şi de solidaritatea tuturor celor cu care am vorbit, ne-a amintit de începutul acestei pandemii şi de solidaritatea de care românii au dat atunci dovadă”, a declarat Vlad Voiculescu

Ministrul spune că pacienţii pe care i-a contactat au avut cuvinte de laudă la adresa medicilor lor şi că toţi cei care au nevoie de intervenţii chirurgicale care nu au fost realizate din cauză că au fost evacuaţi vor putea fi operaţi de aceştia la Spitalul „Agrippa Ionescu”

„O parte dintre pacienţii cu care am vorbit fuseseră deja operaţi, o altă parte urmau să fie operaţi la Spitalul Foişor. Fără excepţie, pacienţii cu care am vorbit a avut cuvinte de laudă la adresa medicilor lor, mulţi dintre ei sunt în legătură cu medicii curanţi în continuare, iar Ministerul Sănătăţii a găsit deja soluţii pentru cazurile urgente, pentru operaţii şi tratament la Spitalul „Agrippa Ionescu”. Conducerea Spitalului Agrippa Ionescu şi medicii de acolo s-au oferit să primească şi medicii curanţi de la Foişor pentru a opera pacienţii acolo unde este cazul, pentru a-i vedea, pentru a le oferi consultaţiile de care au nevoie şi asta imediat”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Totodată el spune că pacienţii care vor mai avea nevoie de anumite controale medicale vor fi contactaţi pentru a fi programaţi, în următoarele 24 de ore.

„De mâine pacienţii care au nevoie de operaţie sau pot fi primiţi pentru tratament sau pentru controale, pot merge deja la Spitalul „Agrippa Ionescu” sau la alte spitale din ţară cu care Ministerul Sănătăţii a luat legătura. Toţi pacienţii care au fost externaţi (...) şi care sunt acum acasă dar ar putea să aibă nevoie de o reprogramare, respectiv de tratament sau controlale, vor fi contactaţi în următoarele 24 de ore”mai spune Voiculescu.

Ministrul Sănătăţii mai spune că printr-o colaborare între Spitalul Foişor şi echipa a Spitalului „Agrippa Ionescu”, pacienţii care vor să fie operaţi de medicii curanţi o vor putea face fără costuri suplimentre.

„Toţi pacienţii externaţi au avut de ales între a fi transferaţi de la un spital de la Spitalul Foişor către un alt spital sau a merge acasă. Toţi cei care au fost externaţi au avut de ales dacă vor fi transferaţi cu o ambulanţă sau vor fi preluaţi de către familii. Cei care au nevoie să fie văzuţi de medic de medicul care i-a operat o vor putea face aşa cum spuneam printr-o colaborare între Spitalul Foişor şi echipa Spitalului „Agrippa Ionescu”. Medicii de la Spitalul Foişor, medicii curanţi cu care pacienţii sunt în legătură în continuare vor putea să-i opereze pe aceştia, dacă vor dori şi dacă pacienţii îşi vor dori acest lucru de asemenea, o vor putea face la spitalul „Agrippa Ionescu”, fără costuri suplimentare pentru pacienţi”, a mai spus MinistruL Sănătăţii.

Acesta a menţionat că de la Spitalul Foişor au fost transferaţi 12 pacienţi. Aceştia au fost duşi la Spitalul Floreasca – 4 pacienţi, la Spitalul Universitar – 5 pacienţi şi câte un pacient la Spitalul Bagdsar-Arseni, la Spitalul Elias şi la Spitalul din Buzău.

Voiculescu a mai spus că atunci când a fost luată decizia transformării Spitalului Foişor în unitate COVID mai bine de jumătate din paturi erau libere.

„Despre includerea Spitalului Foişor în circuitul COVID-19, discuţiile nu sunt din ziua de vineri, ci sunt de un an de zile. Ministerul Sănătăţii a dat avizul pentru ca spitalul să devină COVID, pentru că de acele locuri depindea şi depind în continuare viaţa unor oameni. Da. S-a întârziat nepermis de mult cu transferul pacienţilor şi acordul managerului, respectiv formalităţile întocmite de conducerea Spitalului şi ASSMB (Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti)au venit ultimele şi cu întârziere”, a declarat Vlad Voiculescu.

Totodată, el a menţionat că în situaţia de la Spitalul Foişor s-a încercat câştigarea de capital politic.

„Spitalul Foişor nu este sub autoritatea MS, ci a Primăriei Capitalei şi ASSMB. Mai pe scurt şi mai pe româmeşte, MS nu poate decide peste un managfer de spital aflat în subordinea unei primării, sau a unui consiliu judeţean, chiar dacă vorbim de o situaţie de criză lucrurile pot fi blocate fie din interes, mediatic, politic, fie dintr-o neînţelegere a situaţiei de criză în care sistemul sanitar se află şi MS are capacitate limitată pentru a trece peste decizia unui manager, respectiv refuzul de a semna, respectiv o întârziere. (...) Este regretabil că s-a întâmplat acest lucru şi este cât de poate de evident că de la un punct încolo s-a încercat folosirea unei situaţii de urgenţă pentru a câştiga capitalul politică”, a spus ministrul Sănătăţii.

Ministrul a menţionat, de asemenea, că în prezent la Spitalul Foişor se află patru pacienţi intubaţi, 14 pe CPAP, şase sunt internaţi pe secţii, iar un pacient este instabil.

Reamintim că peste 100 de pacienţi au fost evacuaţi din Spitalul Foişor vineri noapte, pentru a elibera 26 de paturi ATI pentru bolnavii de COVID, întrucât instituţia urma să devină de sâmbătă, 10 aprilie, spital dedicat bolnavilor de coronavirus.

În Spitalul de Ortopedie Foişor erau internaţi un număr de 105 pacienţi. 13 dintre aceştia au fost transferaţi cu ambulanţe SMURD şi SABIF: 1 la Elias, 4 la Floreasca, 5 la Universitar, 1 la Bagdasar, 1 la SJU Buzau, 1 cu ambulanţa la domiciliu în Galaţi. Dintre ceilalţi 92 pacienţi, 25 erau programaţi pt intervenţii chirurgicale iar 67 erau pacienţi deja operaţi, care urmau sa fie externaţi la domiciliu, potrivit Ministerului Sănătăţii.

Totodată reprezentanţii instituţiei spuneau că eliberarea paturilor era necesară deorece „De mai bine de o săptămână, în Bucureşti sunt zero locuri ATI disponibile în anumite momente ale zilei”.