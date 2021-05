Vinerea Verde, o adevărată mişcare de curăţare a României

Pentru a avea succes, o astfel de mişcare are nevoie de implicarea, deopotrivă, a cetăţenilor voluntari şi a autorităţilor locale şi centrale.

Soluţii IT pentru colectarea deşeurilor

Tanczos Barna a afirmat că s-a întâlnit, vineri, cu reprezentanţii asociaţiei Let's Do It, Romania!, pentru a stabili modul în care soluţiile IT dezvoltate de asociaţie – aplicaţia TrashOut şi Platforma 4B – ar putea deveni resurse utile pentru identificarea rapidă a deşeurilor abandonate, cu ajutorul voluntarilor, conform news.ro.