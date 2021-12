Varianta Omicron a adunat toate mutaţiile virusului SARS-CoV-2 de până acum, dar are şi unele noi. La ce se aşteaptă specialiştii în valul 5

Potrivit sursei citate, în laboratorul de secvenţiere de la Institutul „Matei Balş”, cercetătorii au constatat că noua variantă a adunat toate mutaţiile de până acum, dar are şi unele noi.

Conform specialiştilor, nouă tulpină are peste 30 de mutaţii, asta înseamnă că are cât toate tulpinile de până acum: afla, beta, gamma, delta, dar şi câteva în plus. „Practic, mutaţiile sunt cele pe care le-am întâlnit şi la alte variante, însă combinaţia lor nu ştim sigur cam ce efect va produce”, spune Marius Surleac, cercetător ştiinţific, transmite Digi24.