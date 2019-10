Un nou test de sânge ar putea detecta mai multe tipuri de cancere

Specialiştii de la Institutul de Cancer Dana-Farber au arătat, la Congresul Societăţii Europene pentru Oncologie Medicală, că un nou test de sânge ar putea fi capabil să depisteze numeroase tipuri de cancer, totul cu un grad ridicat de precizie.

Testul utilizează tehnologia de secvenţiere pentru metilarea ADN-ului, astfel încât să observe schimbările pe termen lung ale activităţii genelor, ce pot să fie active sau inactive.

Testul a fost făcut pe 3600 de probe de sânge. Unele proveneau de la pacienţi diagnosticaţi deja cu cancer, iar altele de la persoane care nu erau diagnosticate în momentul colectării sângelui. Testul a interceptat corect semnalele cancerului din probele de sânge si a identificat corect ţesutulin care a început cancerul să se dezvolte.

Atât specificitatea testului, cât si capacitatea sa de a identifica organul sau ţesutul de origine, au fost foarte ridicate.

Testul cauta ADN, celulele canceroase vărsându-se în fluxul sanguin atunci când mor. Spre deosebire de biopsiile lichide, care detectează mutaţii genetice sau alte modificări legate de cancer in ADN, tehnologia testului actual se axează pe modificări ale ADN-ului cunoscute sub numele de grupuri de metil.

Grupele de metil sunt unităţi chimice care pot fi ataşate ADN-ului, printr-un proces numit metilare, pentru a controla ce gene sunt active si ce gene sunt inactive. Modelele anormale de metilare se dovedesc a fi, în multe cazuri, nu numai indicatori pentru cancer in general, ci si pentru tipul de cancer.

„Lucrările noastre anterioare au indicat că analizele bazate pe metilare sunt peste abordările tradiţionale de secvenţiere a ADN-ului pentru detectarea mai multor forme de cancer, pe baza probelor de sânge. Rezultatele noi demonstrează ca aceste analize sunt un mod mult mai bun de depistare a persoanelor cu cancer”, spune Geoffrey Oxnard, autorul principal al studiului, informează medlife.ro.

În cadrul studiului, specialiştii au analizat ADN fara celule (ADN care a intrat in fluxul sanguin când celulele au murit) din 3583 de probe de sânge, dintre care 1530 de la pacientidiagnosticati cu cancer si 2053 de la persoane fara cancer.

Probele au cuprins peste 20 de tipuri de cancer, inclusiv cancer de sân triplu negativ, cancer colorectal, esofagian, de vezica biliara, gastric, la cap, gat, cancer pulmonar, leucemie limfoida, mielom multiplu, cancer ovarian si pancreatic.

Specificitatea generala a fost de 99,4%, ceea ce înseamna ca doar 0,6% dintre rezultate au indicat eronat prezenta cancerului. Sensibilitatea testului pentru detectarea unui anumit tip de cancer specific, cu mortalitate ridicata, a fost de 76%, in rândul pacienţilor diagnosticaţi deja cu cancer. Tot in cadrul acestui grup, sensibilitatea a fost de 32% pentru pacienţii cu cancer in stadiul I, 76% pentru pacienţii cu cancer in stadiul II, 85% pentru pacienţii cu cancer in stadiul III si 93% pentru pacienţii cu cancer in stadiul IV.

Sensibilitatea la toate tipurile de cancer a fost de 55%, cu creşteri similare in detectarea pe etape. De asemenea, 97% dintre pacienţi au oferit ţesut de origine, iar testul a identificat corect organul sau ţesutul in 89% dintre cazuri.

Detectarea precoce a cancerului este foarte importanta, fiind singura cale prin care tot mai mulţi pacienţi ar putea să beneficieze de tratament mai repede, astfel încât cancerul să fie eliminat cât mai eficient.