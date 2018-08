Un nou studiu arată că aerul poluat reduce inteligenţa

Impactul nivelurilor mari de aer toxic „este echivalent cu pierderea unui an de educaţie.” FOTO AFP

Cercetarea vine din China, însă este relevantă pentru întreaga planetă, 95 la sută din populaţia globului respirând aer dăunător.

S-a descoperit că nivelul mare de poluare a condus la scăderi semnificative ale rezultatelor testelor lingvistice şi aritmetice, impactul mediu fiind echivalent cu pierderea unui an de educaţie din viaţa unui om.

„Aerul poluat are drept efect reducerea nivelului de educaţie cu un an, ceea ce este enorm,” a declarat Xi Chen, membru al echipei de cercetare de la Şcoala de Sănătate Publică a Universităţii Yale din SUA. „Dar ştim că efectul este chiar mai dăunător pentru cei în vârstă, în special cei peste 64 de ani, şi pentru bărbaţi, şi pentru cei cu un grad de educaţie scăzut. Dacă am calcula pierderea pentru aceştia, s-ar putea să fie vorba despre câţiva ani de educaţie.”

Studii anterioare au ajuns la concluzia că poluarea aerului afectează performanţele cognitive ale studenţilor, însă aceasta este prima dată când se cercetează efectul asupra oamenilor de toate vârstele şi se diferenţiază între femei şi bărbaţi, scrie The Guardian.

Efectul negativ asupra inteligenţei este mai mare în cazul celor de peste 64 de ani şi are consecinţe grave, a spus Chen: „De obicei, cele mai multe decizii financiare importante le luăm la o vârstă mai înaintată.”

Rebecca Daniels, de la asociaţia britanică de caritate în domeniul sănătăţii publice „Medact” a subliniat că „descoperirile acestui studiu sunt extrem de îngrijorătoare.”

Poluarea atmosferică duce la moartea prematură a aproximativ şapte milioane de oameni anual, însă pericolul asupra abilităţilor intelectuale sunt mai puţin cunoscute. Un studiu recent a arătat că aerul toxic are legătură cu „mortalitatea foarte ridicată” la oameni care au tulburări psihice.

Acest nou studiu a analizat testele aritmetice şi de limbaj efectuate de 20.000 chinezi din toată ţara, între anii 2010 şi 2014. Oamenii de ştiinţă au comparat rezultatele testului cu registrele poluării cu dioxid de azot şi dioxid de sulf.

S-a descoperit că scăderea inteligenţei este proporţională cu durata timpului în care oamenii sunt expuşi la aer nociv şi că abilităţile lingvistice sunt mai afectate decât cele matematice, iar bărbaţii sunt mai afectaţi decât femeile.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 20 dintre cele mai poluate oraşe ale lumii se află în ţări în dezvoltare. China, din care fac parte multe dintre aceste oraşe, este implicată de cinci ani într-un război împotriva poluării.