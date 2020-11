Tragerile Loto 6 din 49 de duminică, 8 noiembrie. Care sunt numerele câştigătoare

Numerele extrase duminică, 8 noiembrie

Loto 6/49: 46, 18, 20, 14, 48, 5

Loto 5/40: 23, 11, 18, 3, 27, 22

Joker: 19, 15, 20, 21, 1 + 20

Noroc: 9 7 8 1 1 2 7

Noroc Plus: 4 4 7 4 7 6

Super Noroc: 9 7 6 4 2 1

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,27 milioane lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,73 milioane lei (aproximativ 357.500 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 456.000 de lei (peste 93.700 de euro), în timp ce la Super Noroc, se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 48.500 de lei.

Joi, 5 noiembrie, Loteria Română a acordat 9.500 de castiguri in valoare totala de peste 385.000 de lei.