Test COVID în loc de 14 zile de izolare pentru cei care se întorc din străinătate

Persoanele care se întorc din străinătate ar putea scăpa de cele 14 zile în izolare dacă prezintă un test COVID negativ. Cel puţin aşa a anunţat ieri dimineaţă premierul Ludovic Orban. „Noi am aşteptat pentru că la nivelul UE există o dezbatere, pentru că se încearcă adoptarea unor măsuri comune. Săptămâna această vom analiza evoluţiile din fiecare ţară şi vom decide în CNSU dacă vom da posibilitatea de a utiliza modalitatea de testare. Adică să înlocuim perioada de carantinare de 14 zile în cazul în care se efectuează un test negativ. Suntem în discuţii şi în cursul acestei săptămâni vom lua o decizie”, a declarat ieri premierul.

În acelaşi timp, Ludovic Orban a susţinut că deşi România a înregistrat noi recorduri ale infecţiilor cu coronavirus, aceasta „nu este o creştere care să ne îngrijoreze”. „În ceea ce priveşte măsurile interne, sunt cele care sunt în vigoare. Ele sunt stabilite în funcţie de nivelul de răspândire. Noi am stabilit care sunt criteriile pe baza cărora se pot lua diferite măsuri. Pe analiza noastră, chiar dacă am avut o uşoară creştere, nu este o creştere care să ne îngrijoreze”, a mai declarat premierul.

Specialist în sănătate publică: Miza Guvernului este să ajungă la alegeri

Profesorul universitar la Universitatea Iowa în SUA, dar şi la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, unde conduce departamentul de sănătate publică, Răzvan Cherecheş atrage însă atenţia că numărul cazurilor de coronavirus va creşte şi mai mult în perioada următoare, iar după alegeri am putea avea parte din nou de restricţii.

„În toate ţările unde a început şcoala au crescut numărul de cazuri şi rata de infecţie, e logic. Numărul creşte cu interacţiunea socială dintre oameni. Să nu uităm că acum avem vreme bună, dar vin şi ploile de toamnă, iar atunci oamenii vor sta şi mai mult în spaţii închise, pentru a se adăposti. E la fel ca şi în cazul gripei, unde nu există nicio legătură cu temperatura scăzută, ci cu faptul că se stă mai mult în proximitate, oamenii respirând unii peste alţii. Avem şi redeschiderea restaurantelor, care va duce, de asemenea, la creşterea numărului de cazuri”, arată expertul.

El a adăugat că toate măsurile care s-au luat pre-alegeri sunt măsuri de ordin popular, pentru a nu afecta intenţia de vot. „E o regulă valabilă în toate statele unde au fost alegeri sau sunt alegeri. După alegeri, mă aştept să ajungem la măsuri de izolare. Brusc, îşi vor da seama cei care conduc şi gestionează această criză că avem probleme, că au crescut foarte mult cazurile. Este bine, măcar, că există o abordare regională, logică, să nu închidem toată ţara, ci doar zonele cu probleme. În unele părţi, lumea respectă reguli, în alte părţi, oamenii nu poartă mască nici în spaţiile închise”, a declarant, pentru G4media.ro, specialistul UBB.

Specialistul spune că Guvernul minimalizează impactul focarelor ca să menţină aparenţa controlului până la alegeri. „I-am auzit pe prim-ministru şi pe ministrul Sănătăţii că situaţia este sub control? Cum să fie sub control când avem aceste creşteri? Autorităţile s-au lăsat pe tânjală, toţi sunt concentraţi pe campania electorală. Am asfaltat, am făcut parcări. Bine, e drăguţ, dar ce facem cu sănătatea, cu criza asta profundă? DSP-urile n-au personal. La un focar de 50 de persoane, fiecare are 4-5 contacţi direcţi, deci acolo trebuie făcută anchetă epidemiologică pentru 300 de persoane. Nu există personal pentru aşa ceva. Nu există nici protocol de anchetă epidemiologică. Cei care fac anchetele le fac după pregătirea lor, nu există ceva standardizat.”

Cercetătorul de la Universitatea Babeş-Bolyai este de părere că această criză ar fi trebuit gestionată de specialişti în sănătate publică şi că România va ajunge în următoarele luni la noi recorduri negative în privinţa numărului de infecţii cu SARS-CoV-2. „Una dintre cele mai potrivite măsuri ar fi amendarea acelor persoane care nu poartă masca în spaţiile închise, în zonele aglomerate şi aşa mai departe. Îmi pare rău să o spun, dar fără constrângere nu funcţionăm ca oameni. Nu se dă nicio amendă acum. E la fel ca la purtarea centurii de siguranţă. Sigur, unii cetăţeni o poartă că sunt responsabili atunci când se urcă la volan, dar cei mai mulţi o poartă de frica amenzii. Poliţia ar trebui să umble zi de zi să dea amenzi pentru asta”, crede specialistul UBB.

În Europa se reîntorc restricţiile din cauza valului doi al pandemiei

Al doilea val de coronavirus a lovit din plin Spania, Franţa, Marea Britanie, dar şi alte state europene, cum ar fi Cehia, Ungaria sau Republica Moldova. Premierul britanic Boris Johnson ar putea impune restricţii la nivel naţional săptămâna viitoare, în faţa a 6.000 de cazuri noi pe zi şi a unui număr total de infectări şi internări în spital care se dublează în fiecare săptămână. Nu se exclude nici o nouă carantină naţională precum cea din martie. „The Times“ scrie că noile restricţii ar putea dura şi şase luni. În contextul discuţiilor despre posibilitatea unei noi carantine generalizate, epidemiologul-şef al Guvernului Regatului Unit, Chris Whitty, anunţă că ţara se află într-un „punct critic” în ceea ce priveşte pandemia.

Noi măsuri draconice sunt aşteptate şi în Franţa din cauza unei rate de transmitere considerate alarmante. În Hexagon, restricţiile vor viza oraşe mari, între care Marsilia, Lyon şi Nisa, unde se vor limita adunările publice. Dar, conform autorităţilor, posibila închidere a barurilor sau interzicerea adunărilor publice nu sunt excluse, în caz de nevoie. Măsuri şi mai dure au fost luate în capitala Spaniei. Începând de luni, peste 850.000 de persoane din regiunea Madrid sunt în carantină. Madridul este împărţit în aşa-numite zone sanitare (286 de zone), iar începând de luni, 36 de zone au intrat în carantină, zone în care incidenţa de contagiune depăşeşte 1.000 de cazuri de infectaţi la 100.000 de locuitori.

Madridul, în pragul colapsului

Madridul a devenit deja cea mai afectată regiune de noul val al pandemiei. Este practic epicentrul crizei sanitare în Uniunea Europeană. Situaţia din Madrid este privită cu multă îngrijorare în regiunile învecinate. Preşedintele din Castilla-La Mancha avertiza zilele trecute că Madridul este deja „o bombă radioactivă virală” scăpată din mână. Situaţia din spitalele din Madrid este mai mult decât îngrijorătoare. Medicii de familie avertizează că sistemul sanitar din capitala Spaniei se află în pragul colapsului şi că sunt necesare măsuri urgente şi radicale. Aproape 40% din paturile din secţiile de terapie intensivă sunt ocupate deja de pacienţii infectaţi cu COVID-19. În spitalele din Comunitatea Madrid sunt internaţi peste 3.000 de pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, ceea ce forţează externarea celorlalţi pacienţi şi anularea intervenţiilor chirurgicale programate. În cartierele periferice ale Madridului, în faţa centrelor sanitare, spaniolii aşteaptă la lungi şi obositoare cozi pentru a fi primiţi de medicii de familie. Noile zone de carantină, alese de autorităţile din Madrid, coincid cu districtele sărace din periferia capitalei spaniole, cartiere unde în apartamente mici, uneori sub 50 de m2, trăiesc înghesuite două sau mai multe familii. Dar aceste măsuri dure vor funcţiona numai dacă populaţia va înţelege că trebuie să le aplice. Şi nu pare a fi cazul, după cum o arată imaginile manifestaţiei anti-mască de duminică din mai multe oraşe europene, spun specialiştii.

Bilanţ

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, ieri, la 113.589 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore fuseseră confirmate alte 808 de noi îmbolnăviri din 6.348 de teste efectuate. În acelaşi timp, sunt înregistrate 4.458 de decese, din care 23 în ultimele 24 de ore. Numărul pacienţilor internaţi la Terapie Intensivă a ajuns la 464. Pe teritoriul României, 11.228 de persoane confirmate cu infecţie cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 6.829 de persoane se află în izolare instituţionalizată. În continuare în Capitală sunt înregistrate cele mai multe cazuri noi de infectare cu noul coronavirus.