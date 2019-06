STUDIU Cum se poate schimba grupa sanguină

Oamenii de ştiinţă şi-au dat seama că grupele de sânge se diferenţiază datorită zaharurilor de la suprafaţa celulelor roşii. Drept urmare, grupa A are un anumit timp de zahăr, grupa B un alt tip, grupa AB are ambele tipuri, în timp ce grupa zero nu are niciunul, informează Science Magazine

În momentul în care o persoană primeşte o transfuzie de sânge de la o grupă diferită, care nu este grupa 0, atunci sistemul imunitar al acestei persoane va ataca şi va ucide celulele sanguine donate.

Donatorii care au grupa 0 sunt donatori universali deoarece această grupă nu are zaharurile specific celorlalte grupe. Tocmai de aceea sângele din grupa zero este cel mai căutat. În trecut, cercetătorii au descoperit că anumite enzime pot elimina zaharurile din celulele sanguine ale grupelor A, B şi AB şi le transform în celule sanguine de grup 0.

Cu toate acestea, cercetătorul Stephen Withers a atras atenţia că oamenii de ştiinţă nu au găsit până în prezent o enzimă care să fie în acelaşi timp sigură, eficientă şi economic în eliminarea zaharurilor. În căutarea enzimei potrivite, cercetătorii au început să exploreze intestinele umane. Ei au descoperit că ţesutul care căptuşeşte intestinele conţine aceleaşi zaharuri precum celulele sanguine. Enzimele bacteriene din fecalele umane au calitatea de a elimina zaharurile din celulele sanguine.

Recent, cercetătorii au descoperit o enzimă care poate elimina zaharurile specific grupelor de sânge A,B şi AB şi le transform în grupa 0. Acestea au o eficientă de 30 de ori mai mare decât orice altă enzimă descoperită până în prezent. Pasul următor va consta în testarea enzimei în condiţii clinice cu scopul de a stabili dacă procesul de conversie va avea o consecinţă negativă.

