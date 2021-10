Situaţie disperată în spitale: În ATI e iadul

El face apel ca oamenii să se vaccineze şi vorbeşte despre pacienţi care, înainte de a muri, regretă că nu s-au vaccinat. „Sunt prea multe cazuri din acestea cu care ne confruntăm zilnic, de disperări mult prea tardive”, spune medicul. „E iadul în ATI. Secţiile ATI sunt pline ochi, şi secţiile UPU sunt pline cu pacienţi în stare critică, unii intubaţi care aşteaptă un loc. Suntem o Arcă a lui Noe arhiplină de care se agaţă cu disperare atâţia oameni. Mă tem că acest val nu se va termina imediat, mă tem că vor veni perioade foarte critice. E foarte greu pentru noi să trăim sub acest stres că nu mai poţi îngriji oamenii. Ne-am extins pe unde am putut, am încercat să găsim soluţii, vedem că parcă au fost în van toate eforturile şi că suntem mai rău decât oricând. Epidemiologii spun că e doar începutul, ei arată aceste previziuni sumbre, e foarte dureros”, a spus medicul la Digi24.

Pacienţi COVID ţinuţi pe holurile spitalului Cadrele medicale din spital se tem să nu se întâmple o tragedie din cauza consumului imens de oxigen. „Ne e frică să nu bubuie spitalul. Suntem disperaţi”, au declarat mai mulţi medici. Şi medicii din vestul ţării spun că nu mai au resurse pentru a primi toţi pacienţii care au nevoie de asistenţă medicală, iar la Craiova ambulanţele vin una după alta la Spitalul de Urgenţă şi aduc pacienţi din toată Oltenia, cei mai mulţi cu simptome de COVID-19 şi aflaţi în stare critică. Pentru că în izolatorul Unităţii de Primiri Urgenţă nu mai era disponibil niciunul din cele 20 de paturi, conducerea spitalului a avut de ales între a-i lăsa pe oameni pe holuri, fără oxigen, şi a apela la soluţii disperate, deşi consumul de oxigen era la capacitate maximă. „Suntem copleşiţi. Am băgat tărgi sau canapele de consultaţie între paturile din izolator pentru a-i putea conecta şi pe pacienţii care nu mai aveau loc. Am reuşit până acum să le asigurăm tuturor necesarul de oxigen, dar vin cu forme severe şi nu mai avem locuri în ATI COVID, chiar dacă în ultimele zile am crescut capacitatea acestei secţii. Dacă ne vin în continuare pacienţi, va trebui să-i conectăm efectiv la tuburi de oxigen. Le vom pune măşti şi îi vom conecta direct la tuburile de oxigen. Altă soluţie nu avem. Aceasta este singura variantă pe care o mai avem”, a declarat Laurenţiu Ivanovici, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova. În Bucureşti, mai sunt libere două paturi ATI COVID. În lipsa acestora, pacienţii sunt aşezaţi pe holuri. Aşa se întâmplă şi la Institutul „Marius Nasta”. „Pentru «Marius Nasta», lucrurile stau mai rău decât în valurile anterioare. Avem 15 pacienţi internaţi peste numărul de paturi. Azi-noapte am aşezat din nou paturi pe hol. În cursul zilei încercăm să punem paturile respective în saloane, rămânând cu acelaşi număr mare de pacienţi, pentru a face oarecum loc în holuri pentru pacienţii care urmează să vină azi, pentru că cei care sunt internaţi în acest moment sunt atât de gravi, încât nu pot fi externaţi. Este o situaţie ca aceea de la Iaşi, pe care o vedem la toate spitalele care au pacienţi COVID, ambulanţe care aşteaptă pentru a fi evaluaţi pacienţii, pentru a fi internaţi, pentru că numărul de locuri este limitat”, a explicat Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucureşti. Dorel Săndesc a făcut o comparaţie cu situaţia din spitalele din celelalte ţări europene şi a subliniat că acolo situaţia este diferită, deoarece oamenii au ales să se vaccineze, aşa că nu fac forme grave ale bolii.