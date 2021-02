Se dă startul imunizării în sistemul de învăţământ. Cum se va desfăşura vaccinarea paralelă a profesorilor

Procesul de vaccinare anti-COVID pentru personalul din învăţământ va începe miercuri în majoritatea judeţelor din ţară, urmând să se finalizeze pe 10 martie. Autorităţile sanitare îşi propun să administreze prima doză de ser unui număr de aproximativ 60.000 de persoane.

Mai exact, de miercuri vor fi imunizaţi profesorii din 23 de judeţe, inclusiv în municipiul Bucureşti. Alte 14 judeţe încep vaccinarea de joi, 25 februarie, două judeţe încep de vineri, 26 februarie, iar ultimele 3 judeţe încep vaccinarea de la 1 martie. Peste 42.000 de persoane din rândul personalului didactic au fost deja vaccinare, iar alte aproximativ 128.000 sunt programate.

Potrivit autorităţilor, vor fi vaccinaţi profesorii care predau la clasele din ciclul primar, gimanzial şi liceal, precum şi cadrele universitare. În ceea ce priveşte creşele şi grădiniţele, aici vor fi vaccinate toate categoriile de personal deoarece copiii sub 5 ani nu poartă măşti de protecţie, a anunţat dr.Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei de vaccinare.

„Din creşe şi grădiniţe vorbim de toate categoriile de personal – pentru că ştim că vorbim de a acea particularitate în care copiii sub 5 ani nu poartă mască. Din şcoala primară, gimnaziu, liceu şi universitate, în mod deosebit cadrele didactice care se află în relaţie directă cu elevii şi studenţii”, a spus medicul militar.

Profesorii cu vârste de până în 55 de ani vor fi vaccinaţi cu serul produs de Oxford-AstraZeneca.

Vaccinul produs de compania BioNTech-Pfizer va fi recomandat cu prioritate persoanelor cu vârste de peste 55 de ani.

O modalitate paralelă de vaccinare a profesorilor

Medicul Valeriu Gheorghiţă a explicat că programarea cadrelor didactice se va face după o altă modalitate, nu în platforma informatică. „Unităţile de învăţământ centralizează lista cu personalul propriu care doreşte să fie vaccinat în această perioadă. Aceste liste sunt centralizate la nivelul Inspectoratelor şcolare judeţene şi sunt transmise către Direcţiile de Sănătate Publică. DSP, în funcţie de capacitatea cabinetelor de vaccinare şi de perioada pe care am propus-o pentru derularea activităţii de vaccinare, efectuează programarea persoanelor respective, iar beneficiarii vor fi anunţaţi prin grija Inspectoratelor şcolare şi a conducătorilor unităţilor de învăţământ. Ca atare, aşa cum am spus, procesul de vaccinare ar trebui să dureze între 7 şi 10 zile pentru fiecare judeţ”, a declarat Valeriu Gheorghiţă.

Programarea iniţială va fi anulată automat

Întrebat dacă profesorii vor renunţa începând de astăzi la programările deja făcute şi se vor trece pe listele şcolilor unde lucrează, dr. Valeriu Gheorghiţă a răspuns: „Există deja această posibilitate de a renunţa la programarea făcută deja pentru luna martie. Pot să vă spun că în momentul în care este introdusă în registrul electronic naţional al vaccinărilor, automat i se acordă doza de rapel în platformă şi practic i se anulează programarea deja făcută. Deci, practic, este un proces care se va întâmpla automat şi se vor debloca acele locuri care vor putea fi accesate bineînţeles de alte persoane, în măsura în care cei care sunt deja programaţi vor dori să renunţe la acele programări şi să se vaccineze în această perioadă”.

El a mai precizat că vor fi stabilite intervalele orare de către Direcţiile de Sănătate Publică şi profesorii vor fi anunţaţi de către conducătorii unităţilor de învăţământ cu privire la ora la care trebuie să se prezinte la imunizare. Practic, dr. Valeriu Ghorghiţă a confirmat că, în cazul cadrelor didactice programate undeva la mijlocul lui martie care intră acum în acest program, automat se anulează programarea, iar profesorii nu trebuie să facă nimic în plus.

Etapa se poate prelungi

Coordonatorul campaniei de vaccinare nu exclude ca această etapă de vaccinare să se prelungească şi după data de 10 martie, dacă există un număr semnificativ de persoane care doresc să se imunizeze.

„Sigur că se poate prelungi, dacă numărul persoanelor care doresc să se vaccineze este mai mare. Noi am plecat de la un număr estimativ de 60.000 de persoane, aşa cum am primit datele de la Ministerul Educaţiei, aproximativ 45.000 de persoane din sistemul de învăţământ preuniversitar şi aproximativ 15.000 din sistemul universitar. Am alocat aproximativ 7-10 zile pentru fiecare judeţ. Din acest punct de vedere am atribuit un număr de cabinete de vaccinare care să permită terminarea vaccinării cu doza 1 raportat la numărul de persoane doritoare din fiecare judeţ. Pentru Bucureşti, vorbim despre 9.000 de persoane care şi-au exprimat dorinţa de a se vaccina în acestă etapă, drept pentru care am prevăzut aproximativ 22 de cabinete de vaccinare. Din acest punct de vedere, numărul de cabinete a fost stabilit în funcţie de doritori, de numărul de persoane eligibile pentru fiecare judeţ în parte, în aşa fel încât să putem termina în această fază în circa 7-10 zile vaccinarea tuturor celor care doresc să se vaccineze. Evident că dacă numărul va fi semnificativ mai mare, se poate prelungi această etapă”, a mai spus dr. Valeriu Gheorghiţă.